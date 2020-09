Microsoft a partagé quelques détails sur les modalités de lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, toutes deux attendues pour le 10 novembre en France. Les précommandes ouvriront le 22 septembre.

Contrairement à Sony, qui a très vite lancé les précommandes de sa PlayStation 5 (au point d’engendrer des ruptures de stock très rapidement), Microsoft laisse les joueurs se préparer avec la Xbox Series S et la Xbox Series X. Les deux consoles seront disponibles le 10 novembre dans le monde et on pourra les réserver à compter du mardi 22 septembre. Dans un communiqué diffusé le 17 septembre, la firme de Redmond a partagé le dernier détail crucial : en France, les précommandes ouvriront à 9h du matin.

Parmi les revendeurs au sein desquels on pourra acquérir une Xbox Series S et/ou une Xbox Series X, on peut déjà citer : Amazon, la FNAC ou encore Micromania — en plus du Microsoft Store. Nul doute que les deux produits seront également commercialisés dans d’autres chaînes (Boulanger, Darty, Cdiscount, Auchan…).

Pas de Xbox All Access pour le 22 septembre

En revanche, celles et ceux qui voulaient profiter de l’offre Xbox All Access devront ronger un peu leur frein : le service financier ne sera pas accessible le 22 septembre. Microsoft promet qu’il le sera avant le 10 novembre dans les pays qui n’y auront pas droit tout de suite (Canada, France, Pologne et Corée du Sud), en espérant qu’il y ait des stocks alloués pour les joueuses et joueurs intéressés. Pour rappel, le Xbox All Access permet d’obtenir une Xbox Series S ou une Xbox Series X pour respectivement 24,99 euros ou 32,99 euros par mois. Le crédit — à taux zéro — dure deux ans et intègre un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Compte tenu de l’incertitude qui entoure le volume de Xbox Series S et de Xbox Series X produites, on ne peut qu’encourager les personnes très intéressées à précommander à l’heure précisée par Microsoft. À chaque nouvelle console, les premiers stocks partent comme des petits pains et, parfois, les réapprovisionnements n’ont pas lieu avant plusieurs mois. La PS5 en est une nouvelle preuve : 24 heures après l’ouverture des réservations, les différentes enseignes affichent ‘Indisponible’ ou ‘Épuisé’.

Pour cette génération, Microsoft a opté pour une gamme composée de la Xbox Series S, orientée grand public et vendue 299,99 euros, et de la Xbox Series X, ultra puissante mais lancée à 499,99 euros.

