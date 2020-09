La carte du jeu d'Epic Games a été modifiée le 1er septembre pour inclure un grand monument représentant une panthère noire, quelques jours après la mort de l'acteur Chadwick Boseman, héros du film Black Panther de Marvel Studios.

Fortnite a été modifié ce 1er septembre 2020 pour inclure un nouveau monument, une grande statue d’une panthère noire. Cette modification a eu lieu seulement quelques jours après le décès de l’acteur Chadwick Boseman à l’âge de 43 ans, qui incarnait le superhéros Black Panther de Marvel Studios au cinéma. Il s’agissait toutefois d’un ajout prévu de longue date : il semblerait que le studio Epic Games l’ait simplement avancé, probablement en réponse aux récents événements.

Plusieurs médias ont relevé ce changement début septembre. L’ajout a été réalisé après la grande mise à jour qui a lancé la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite le 27 août 2020. Ce nouveau volet est porté par un partenariat entre Epic Games et Marvel : de nombreux superhéros de la franchise ont été intégrés dans le jeu (She-Hulk, Storm, Thor, etc) avec des pouvoirs et des missions spécifiques.

Black Panther ne fait pas, jusqu’ici, partie des superhéros jouables.

Dès le 27 août toutefois, le « leakeur » Hypex (un internaute qui fouille dans le code pour déceler, avant tout le monde, des éléments qui n’ont pas encore été implémentés dans le jeu) avait repéré l’existence d’un futur « Monument Panther », qui devait être ajouté à la mi-saison, au cours de la mise à jour 14.10 ou 14.20. Certains observateurs envisagent déjà la possibilité que soit également ajouté un « skin » Black Panther, que les joueurs et joueuses pourraient revêtir pour incarner le superhéros Marvel.

A landmark called "PantherMonument" will be at this place at some point pic.twitter.com/eF8RnzebjJ — HYPEX (@HYPEX) August 27, 2020

Epic Games a confirmé à Kotaku que ces changements étaient déjà prévus : « Nous sommes, comme tout le monde, profondément attristés par la mort de Chadwick Boseman. Le monument Black Panther est arrivé ce matin, et cela fait partie d’une narration que nous avions déjà planifiée pour la saison 4. »

Des joueurs vont se recueillir devant la statue

La statue est désormais en place : il s’agit d’un immense monument sur lequel les joueurs et joueuses peuvent grimper et où des coffres à butins ont été cachés. Lorsque l’on s’y rend, une douce musique se fait entendre, des sortes de tambours qui rappellent l’univers de Wakanda, le royaume fictif sur lequel règne Black Panther dans l’univers Marvel.

Comme l’a relevé Polygon, de nombreux fans y passent désormais se recueillir virtuellement. Plusieurs partagent, depuis le 1er septembre, des vidéos de leur personnage qui rendent hommage à Chadwick Boseman devant la statue.

