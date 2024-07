Lecture Zen Résumer l'article

Les joueuses et les joueurs de Fortnite vont pouvoir débloquer le Cybertruck de Tesla. Sauf que le véhicule est loin de faire l’unanimité, y compris du côté d’Epic Games.

Le phénomène Fortnite s’est construit, en partie, sur des collaborations diverses et variées. Elles ont permis au Battle Royale d’attirer les fans de licences fortes dans ses filets. Certains rapprochements sont plus étranges que d’autres, et le dernier d’entre eux semble justement faire l’unanimité dans le mauvais sens du terme. Dans un communiqué publié le 23 juillet, Epic Games a annoncé une série d’épreuves qui offrent la possibilité de débloquer un skin à l’effigie du Cybertruck de Tesla (skin qui pourra ensuite être acheté dans la boutique).

Le hic : alors qu’aucun Cybertruck n’est encore disponible dans le jeu (les premiers seront servis à compter du 31 juillet), le pickup 100 % électrique au look futuriste est déjà détesté. Il est à l’origine d’une fronde vue çà et là sur les réseaux sociaux. « Il y a une règle tacite parmi les joueurs qui conduit à faire tout notre possible pour renvoyer un utilisateur du Cybertruck dans le lobby. C’est votre droit civique de faire respecter ce code d’honneur », indique l’internaute Kaius dans un tweet. Une règle similaire a été proposée.

Le Cybertruck de Tesla dans Fortnite // Source : Epic Games

Le Cybertruck va devenir la risée de Fortnite

Du point de vue du gameplay, le Cybertruck, reconnaissable de loin avec son look tiré d’un film SF, pourrait être un gros désavantage. C’est en tout cas ce que pense l’utilisateur Reddit scoutfromtf2isreal. Dans un sujet publié le 24 juillet, il anticipe le fait que le pare-brise immense du pickup constitue un défaut : une fois brisé, il laisse le conducteur et son éventuel passager à la merci des tireurs. « Si quelqu’un conduit le Cybertruck, ce sera simple de briser sa vitre à l’avant et de tuer le conducteur », résume-t-il.

Mais la haine contre le Cybertruck va un peu plus loin que de simples considérations de gameplay. Elle est liée à la symbolique qu’il représente (l’ingénierie poussée l’extrême, en dépit du bon sens), à l’image de l’entreprise dont il porte la marque et, surtout, à la personnalité controversée de son patron. Comme Fortnite est avant tout une plateforme réunissant des millions de personnes au profil varié, les haters — légitimes — d’Elon Musk y sont nombreux. Pour eux, détester le Cybertruck est un signe de protestation comme un autre. « Je ne joue pas à Fortnite mais j’ai envie de participer rien que pour enquiquiner Elon Musk », admet par exemple cette internaute. Il existe en prime un passif entre Elon Musk et Fortnite, basé sur des rumeurs et des mèmes.

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2018 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Même chez Epic Games, on ne cache pas du tout ce qu’on pense d’Elon Musk. En rappelant que son opinion n’engage que lui, le producteur Kyle Wynn a sorti la sulfateuse : « Ce pickup a l’air vraiment ridicule et le CEO de cette entreprise est un gros c****** ». Son homologue Robby Williams, lui, s’est contenté d’un simple et efficace : « Tirez à vue ». Bref, on a hâte de voir comment sera vraiment traité le Cybertruck une fois qu’il apparaîtra dans Fortnite. En l’état, la tendance ne lui est pas favorable.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+