Disponible le 25 octobre, Call of Duty: Black Ops 6 ne proposera pas, à son lancement, le bouclier antiémeute. C’est l’une des armes les plus controversées de la saga.

Un gros événement viendra agiter le monde du jeu vidéo cette semaine : le 25 octobre 2024 sort Call of Duty: Black Ops 6 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC — le premier jeu de la licence sous l’égide de Microsoft, depuis le rachat d’Activision Blizzard.

Les fans ont eu largement le temps de s’y préparer grâce à des phases de bêta et en découvrant toutes les informations dévoilées par Activision et le studio Treyarch ces dernières semaines. Ils savent par exemple que l’une des armes les plus controversées de la saga ne sera pas dans Call of Duty: Black Ops 6, a repéré Dexerto le 21 octobre.

Ainsi, le bouclier antiémeute ne pourra pas être sélectionné au lancement, ce qui est perçu comme une bonne nouvelle par de nombreuses personnes. Attention à ne pas crier victoire trop vite quand même : cet équipement pourrait être ajouté plus tard, via une mise à jour.

Pas de bouclier d’émeute pour Call of Duty: Black Ops 6

S’il existe de fervents défenseurs du bouclier antiémeute des Call of Duty, ne serait-ce que pour le gameplay atypique qu’il propose, en comparaison à une simple arme de poing, il représente un non-sens pour d’autres. Les jeux de tir d’Activision sont effectivement connus pour la frénésie des combats, où la visée et les mouvements constituent les clés de la victoire. Le bouclier, quand il est maîtrisé, va à l’encontre de ces principes en encourageant à attendre que sa victime passe à côté, en étant bien protégé.

Certes, le bouclier amène de la fraîcheur et d’inattendu aux parties, puisqu’il nécessite une approche nouvelle — pour celui qui l’utilise comme pour celui qui doit trouver un moyen de surclasser la défense. Certains vont jusqu’à porter le bouclier sur le dos pour être couvert de derrière, ce qui peut frustrer encore plus leurs adversaires.

Treyarch n’est visiblement pas vraiment partisan du bouclier antiémeute : il n’est apparu que dans un seul de leur jeu (Call of Duty: Black Ops 2). En revanche, cet objet controversé était présent dans les trois derniers COD en date : Vangard, Modern Warfare II et Modern Warfare III. Après trois ans de souffrance, les fans vont pouvoir souffler. C’est le cas de JGOD, créateur de contenu qui a plus d’un million d’abonnés sur YouTube. Quand il a découvert que le bouclier ne sera pas dans Call of Duty: Black Ops 6, il y est allé de son mème de soulagement. Il n’est pas le seul.

Seeing the full Black Ops 6 weapon list without a Riot Shield on it pic.twitter.com/my1GohQe9p — COD Warfare (@CODWarfareForum) October 20, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

