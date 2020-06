L'événement Le Dispositif a chamboulé la carte de Fortnite, le 15 juin 2020. En attendant la saison 3 du chapitre 2 demain, le jeu a été légèrement modifié. Désormais, il n'y a plus de tempête, mais une énorme vague qui se resserre sur les joueurs et joueuses.

La célèbre tempête de Fortnite n’est plus. Après l’événement le Dispositif du 15 juin 2020 qui a rassemblé 12 millions de personnes dans le jeu en même temps, et contraint Epic Games à annoncer qu’il n’était plus possible de se connecter, un élément de gameplay important du jeu de survie et de construction a été modifié.

Désormais, la fameuse tempête violette qui se rapproche peu à peu des personnages (pour les contraindre à se rassembler à un même endroit et éviter que les parties ne durent trop longtemps) n’est plus une sorte de tornade qui génère du vent, mais une immense vague qui emporte tout sur son passage.

Ne nagez pas dans la vague !

Cela crée un gros changement dans le gameplay : les personnages sont soudain engloutis et doivent nager (lentement) pour échapper au tsunami — celui-ci inflige les mêmes dégâts par seconde que la tempête. Contrairement à la nage dans les rivières, il est impossible de sauter pour aller plus vite. Grosse différence avec la tempête classique : ici, les avatars peuvent gagner de la hauteur dans la vague, et ce n’est vraiment pas une bonne idée, car une fois que vous sortez de l’eau, vous chutez de la hauteur à laquelle vous étiez en train de nager, et votre personnage reçoit des dégâts.

L’événement appelé le Dispositif, qui s’est déroulé en huit minutes dans le jeu, annonce les changements qui seront instaurés à partir de mercredi 17 juin 2020, la date à laquelle débutera la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite. Elle est attendue avec impatience, car elle a été repoussée à deux reprises en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

« On a hâte que vous plongiez dans l’aventure », prévient le compte Twitter officiel du jeu, qui laisse entendre que l’eau aura encore plus d’importance dans le prochain volet.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Fortnite