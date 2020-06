Epic Games s'apprêter à lancer la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite. Le rendez-vous est pris pour le 17 juin, mais un événement en jeu est prévu ce lundi soir.

Fortnite va changer cette semaine. Alors que les fans du Battle Royale viennent de connaître une saison 2 très rallongée en raison de la pandémie de coronavirus, ils vont pouvoir assister à un événement baptisé Le Dispositif. Il est prévu ce lundi 15 juin, à 20h, heure française.

Le Dispositif marquera la fin de la saison 2 et on peut espérer de futurs changements majeurs sur la carte. Sur l’image officielle diffusée sur Twitter le 14 juin, on peut voir le personnage Midas devant une tenue très spéciale — conçue pour « défier une tempête ». A priori, les environnements seront inondés pendant la saison 3 qui débutera le 17 juin (au lieu du 30 avril initialement).

Pour assister à l’événement Le Dispositif, qui prendra place dans le jeu, il faut d’abord commencer par télécharger Fortnite. On rappelle que le jeu développé par Epic Games est disponible sur iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Il existe une alternative si vous n’avez pas le jeu sous la main : guettez les chaînes des vidéastes populaires, qui se feront un plaisir de diffuser en direct Le Dispositif sur une plateforme de streaming (Twitch, Mixer). Au pire, il y aura toujours les replays.

Comme toujours avec ce type d’initiatives, Epic Games recommande aux joueurs voulant assister au live d’arriver 30 minutes avant le début. Le studio doit s’attendre à du monde sur les serveurs et il s’agit certainement d’une mesure de précaution.

The Storm rages on. Will Midas’ Machine break the Storm ?

The Device is set to be activated on June 15 at 2PM ET. Space is limited ! Show up 30 minutes early to help secure your spot and be there live. pic.twitter.com/NfCSSOvjGc

— Fortnite (@FortniteGame) June 14, 2020