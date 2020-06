Les joueurs de Destiny 2 évoluant sur PS4 pourront récupérer gratuitement une version PS5. C'est la première fois que l'on entend parler d'un tel transfert sur la future console de Sony.

Mardi 9 juin, Bungie a annoncé un nouveau chapitre pour Destiny 2, baptisé Au-delà de la Lumière. Dans son communiqué, l’entreprise précise un point intéressant quant à la transition vers la génération PS5/Xbox Series X, transition que ne manquera pas le jeu de tir orienté multijoueur.

« Les achats de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sur Xbox One seront transférés sur Xbox Series X gratuitement par le biais de la technologie Smart Delivery. Les achats sur PlayStation 4 seront mis à jour gratuitement vers PlayStation 5 », peut-on lire. C’est la première fois que l’on entend parler d’un transfert gratuit sur PS5.

Une transition en douceur vers la future génération

Microsoft a fait de Smart Delivery un argument phare de son écosystème. Derrière cette technologie, il y a l’opportunité de jouer à la meilleure version du jeu en fonction de la plateforme possédée. Pour le consommateur, c’est surtout une manière de ne pas avoir à payer deux fois pour un même jeu qui sortirait sur Xbox One et Xbox Series X. Outre les exclusivités, Smart Delivery a déjà été confirmé pour 10 jeux (11 avec Destiny 2) — y compris Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Valhalla.

À ce jour, la stratégie de Sony est beaucoup plus floue sur le sujet et la multinationale n’a pas annoncé d’équivalent au Smart Delivery (technologie qui reste à la discrétion des développeurs). Le fait que Bungie soit en mesure de promettre une version PS5 de Destiny 2 aux joueurs PS4 suggère que d’autres transferts gratuits pourraient être envisagés. À noter qu’on ne parle pas ici de la rétrocompatibilité, qui permet simplement de profiter des jeux d’une génération précédente.

Sur PS5 et Xbox Series X, Destiny 2 bénéficiera de plus beaux graphismes : il s’affichera en définition 4K avec un framerate à 60 fps — contre du 1080p et 30 fps pour la Xbox One et la PS4. Par ailleurs, en attendant l’arrivée possible du cross-play, les joueurs d’une même famille de consoles pourront jouer entre eux (Xbox One/Xbox Series X et PS4/PS5). Pourquoi Bungie tient tant à soigner l’arrivée de Destiny 2 sur les futures consoles ? Parce qu’il n’y a aucun Destiny 3 de prévu.

Crédit photo de la une : Bungie