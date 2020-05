Electronic Arts a levé le voile sur Madden NFL 21. Les joueurs Xbox One pourront bénéficier d'une copie Xbox Series X sans rien payer. Sauf qu'il y a un gros « mais ».

Quand Microsoft a levé le voile sur la Xbox Series X, la firme a très vite mis en avant ce désir d’assurer une transition douce depuis la génération actuelle, avec des jeux et des accessoires rétrocompatibles. Mieux, il a mis au point une technologie baptisée Smart Delivery, qui permet de profiter de la meilleure version de ses jeux en fonction de la plateforme sur laquelle on joue. Elle permettra surtout de réaliser des économies : on n’aura pas besoin d’acheter deux fois le même titre.

Néanmoins, si Microsoft a assuré que Smart Delivery sera appliqué à tout son catalogue, cette option restera à la discrétion des éditeurs tiers. Certains — les plus généreux — suivront le pas sans sourciller. C’est par exemple le cas de CD Projekt Red, pour Cyberpunk 2077, ou encore d’Ubisoft, pour Assassin’s Creed Valhalla. Quand on est passé de la PS3/Xbox 360 à la PS4/Xbox One, les acteurs du marché s’étaient montrés beaucoup plus avares — prétextant des remasterisations pour (re)vendre des productions déjà sorties (exemple : Assassin’s Creed IV : Black Flag).

Mais tous les éditeurs ne suivront pas cette tendance bienvenue…

Electronic Arts opte pour son propre Smart Delivery

Pendant le Xbox Inside diffusé le 7 mai, on a pu découvrir Madden NFL 21, simulation de football américain qui ne manquera pas de trouver son public en outre-Atlantique. Dans son communiqué publié dans la foulée, Electronic Arts précise que « les joueurs auront la possibilité d’upgrader Madden NFL 21 de Xbox One à Xbox Series X sans coût supplémentaire ». Sauf qu’il y a un « mais » : il s’agira d’une offre promotionnelle temporaire — contrairement à Smart Delivery qui fonctionnera tout le temps (et dans les deux sens).

« Pour bénéficier du dispositif, les joueurs devront avoir acheté Madden NFL 21 sur Xbox One avant le 31 décembre 2020 et upgrader leur copie sur Xbox Series X avant le 31 mars 2021 », indique Electronic Arts sur les modalités. En somme, les intéressés devront se dépêcher de passer à la génération suivante, alors que le but de Smart Delivery est plutôt de laisser un maximum de temps (pour se bâtir une petite collection avant d’acquérir la Xbox Series X). On pourrait toujours se dire qu’Electronic Arts facilite — un peu — la vie des joueurs, mais sa générosité est bien moins grande que certains de ses concurrents. Et tout aurait été plus simple si EA s’était rangé du côté de Microsoft.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Electronic Arts ne fournit aucune explication sur le fonctionnement de cette upgrade — qui n’a pas été confirmée pour la PS4/PS5. Dans une FAQ, l’éditeur déclare qu’il livrera plus de détails dans les semaines à venir. Est-ce que d’autres titres du catalogue seront également concernés ? Là encore, c’est la grande inconnue.

Crédit photo de la une : Microsoft