Chaque semaine, quelques nouveaux contenus sont ajoutés à Disney+. Pour l'instant, il s'agit surtout de nouveaux épisodes de séries originales.

Chaque semaine, quelques nouveaux contenus rejoignent le catalogue de Disney+. Ne vous attendez pas à pouvoir visionner des nouvelles séries exclusives entières de manière hebdomadaire : la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) dispose de beaucoup moins de nouveauté que des concurrents comme Netflix.

Cependant, elle dispose d’une stratégie un peu différente de la majorité des autres services de SVOD que l’on connaît : elle a choisi de ne pas diffuser « d’un bloc » tous les épisodes d’une même saison d’un programme. C’est pour cette raison que, malgré le fait que The Mandalorian soit disponible en intégralité depuis trois mois sur Disney+ aux États-Unis, les abonnés français doivent attendre les nouveaux épisodes semaine après semaine. C’est le cas pour d’autres séries exclusives à la plateforme.

À son lancement en France, Disney+ comptait un peu plus de 500 films et un peu moins de 150 séries, dont beaucoup de classiques. La plateforme n’a que 26 productions originales exclusives. Le catalogue français peut varier par rapport à celui des États-Unis, ou ailleurs en Europe, à cause des aléas des négociations des droits de diffusion entre diffuseurs, mais aussi de la chronologie des médias, qui implique que, si une plateforme ne participe pas au financement d’une partie de la fiction française, elle doive attendre 36 mois pour proposer à ses abonnés un film sorti au cinéma.

Voici les nouveautés à venir sur Disney+ dans les prochaines semaines.

Les nouveaux épisodes de séries sur Disney+ France

The Mandalorian (épisode 7, saison 1) — 24 avril

La série de la franchise Star Wars est le plus gros succès de Disney+ à ce jour. Les épisodes ont été diffusés de manière hebdomadaire outre Atlantique jusqu’à décembre, dans le but assumé d’éviter que les abonnés à la plateforme ne se désabonne après avoir binge-watché la première saison. Disney a choisi de réitérer cette stratégie dans les autres pays afin de porter son lancement.

Star Wars : The Clone Wars (épisode 10, saison 7) — 24 avril

Pour rattraper le retard avec d’autres pays où Disney+ est disponible, Disney+ France a mis en ligne deux épisodes par semaine de la série d’animation. Depuis le 17 avril, tous les pays sont égaux : il n’y a plus qu’un épisode de Star Wars : The Clone Wars par semaine, chaque vendredi.

High School Musical : la comédie musicale : la série (épisode 5, saison 1) — 24 avril

La série semi-parodique sur High School Musical, avec des accents de Glee, subit le même traitement que les autres séries exclusives à Disney+ : un épisode par semaine, tous les vendredis.

The Mandalorian, épisode 8, saison 1 — 1er mai

Le dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian.

Star Wars : The Clone Wars (épisode 11, saison 7) — 1er mai

Star Wars : The Clone Wars (épisode 12, saison 7) — 4 mai

Disney+ avance la mise en ligne de l’ultime épisode de The Clone Wars au 4 mai (au lieu du 8 mai) pour la « journée mondiale Star Wars ». Cette journée annuelle officieuse est dédiée à Star Wars à cause du jeu de mot « May The Fourth Be With You » (fourth ressemblant au mot « force »).

Les nouveaux films sur Disney+ France

Artemis Fowl —12 juin

L’adaptation en prises de vue réelles des romans pour ados d’Eoin Colfer sera un petit événement sur Disney+ France, car il s’agira d’un film qui sortira directement sur la plateforme de SVOD et non en salles.

Les nouveaux documentaires sur Disney+ France

Cosmos : une odyssée à travers l’univers — 17 avril

Neil deGrasse Tyson anime cette série documentaire dont les 13 épisodes ont été mis en ligne le 17 avril.

Le Monde selon Jeff Goldblum (épisode 6) — 24 avril

Disney Les Making-of : The Mandalorian (épisode 1) — 4 mai

Le premier épisode de cette série documentaire en huit volets sera diffusé le 4 mai, pour la « journée mondiale Star Wars ». Il s’agira d’un focus sur les « coulisses » de la série, « avec des interviews, des séquences inédites, et des tables rondes avec l’équipe et les acteurs de la série, animées par le producteur délégué Jon Favreau », prévient Disney.