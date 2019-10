À un mois de son lancement dans 4 pays, la plateforme de vidéo à la demande (SVOD) Disney+ a décidé de montrer de quoi son catalogue serait fait. Nostalgie, j'écris ton nom.

Ça fait beaucoup de tweets d’un coup. Disney+ n’a en effet pas lésiné sur la communication pour faire parler de son catalogue : le compte officiel Twitter de la future plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a dévoilé l’intégralité du catalogue qu’il y aura à son lancement outre Atlantique.

À raison d’un tweet par contenu, l’expérience en ligne a été longue : il a fallu plus de trois heures à Disney+ pour venir à bout de son catalogue, qui compte plus de 1 000 titres. Nous les avons recensés.

Voici tous les films et toutes les séries qu’il y aura sur Disney+ à son lancement le 12 novembre 2019. La plateforme arrivera d’abord aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Il convient de rappeler que ce catalogue ne sera probablement similaire en fonction des pays, la plateforme étant dépendante des lois régionales ainsi que des aléas des négociations de droits de diffusion.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.

Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today : https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT

— Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019