La saison 3 du chapitre 2 de Fortnite devait sortir le 30 avril : elle est repoussée au 4 juin 2020.

La saison 2 du chapitre 2 de Fortnite durera bien plus longtemps que prévu. Le studio américain Epic Games a annoncé dans un court billet de blog ce 14 avril que cette mise à jour n’arriverait finalement que le 4 juin, au lieu du 30 avril prévu initialement.

« En attendant, il y a plein de nouveaux contenus qui arriveront encore cette saison », a rassuré l’éditeur, « nous avons multiplié les mises à jour à venir, qui vous proposerons du gameplay neuf, des nouveaux challenges, des bonus d’expérience et encore plus d’atouts dans nos manches ! »

Epic Games s’est montré laconique dans son communiqué et n’a pas donné d’explications supplémentaires concernant ce report, mais il semble évident qu’en ces temps de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l’industrie du jeu vidéo est ralentie, comme presque tous les secteurs.

Le chapitre 2 réserve encore bien des surprises

La saison 2, arrivée le 20 février, avait instauré un tout nouveau mode de jeu sur le thème des agents secrets : il s’agit d’ouvrir des coffres, infiltrer des caches secrètes et se battre contre une autre faction (vous pouvez choisir entre les noirs et les blancs).

Le jeu de construction et de survie a connu un immense bouleversement à la mi-octobre 2019 avec l’arrivée d’un chapitre 2 très riche en nouveautés, esthétiques ou de gameplay. Pour réussir cette prouesse, Epic Games avait mis ses serveurs hors service pour une maintenance qui a duré 38 heures, soit une éternité pour le jeu prisé de millions de joueuses et joueurs quotidiens. Le jeu était ensuite reparti de plus belle, avec le succès qu’on lui connaît aujourd’hui.

Crédit photo de la une : YouTube/Fortnite