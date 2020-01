Après les immenses changements du chapitre 2, il y aura enfin bientôt une nouvelle saison de Fortnite. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2 à venir.

La nouvelle saison de Fortnite se rapproche enfin.

Le jeu de construction et de survie a connu un immense bouleversement à la mi-octobre 2019 avec l’arrivée d’un chapitre 2 très riche. Pour implémenter cette mise à jour, le studio américain Epic Games avait dû mettre ses serveurs hors service pour une maintenance qui a duré 38 heures, soit une éternité pour le jeu prisé de millions de joueuses et joueurs quotidiens.

Après ces deux jours de noir presque-complet, Fortnite a fait peau-neuve, pour le grand bonheur des fans, qui se sont rapidement approprié la nouvelle carte et ses nouvelles spécificités. Finies, les multiples zones aux thèmes toujours plus étranges (une ville far-west, une ville Batman, une ville… Tacos ?), l’île a retrouvé ses paysages montagneux verdoyants et lumineux, avec un accent tout particulier mis sur les multiples rivières qui délimitent certaines zones. Ces courants d’eau permettent désormais aux joueuses et joueurs de se déplacer en nageant (et donc, selon le courant, d’aller plus vite qu’à pied), avec des bateaux, mais aussi de pêcher des armes et des bonus.

En s’étendant sur plus de quatre mois, la première saison de ce chapitre 2 est la plus longue du jeu, et de loin. Mais au vu de tous les changements apportés fin octobre dernier, il semble compréhensible que le studio Epic Games ait laissé le champ libre aux aficionados pour découvrir les nouveaux mécanismes de jeu, sans ajouter des nouveautés tous les deux jours.

Ce nouveau chapitre a également entériné un changement de stratégie de communication au sein du studio américain. Jadis très bavard, et toujours enclin à publier un billet de blog à chaque nouveauté, le studio américain se montre beaucoup plus mesuré avec les informations qu’il dissémine. Dans la rubrique Actualités de son site officiel, la firme a mis en ligne plusieurs billets au mois de janvier, mais ils sont tous très courts, et apportent peu de nouveautés.

Quand est-ce que débute la saison 2 de Fortnite, chapitre 2 ?

Alors que la date de lancement de la saison 2 du chapitre 2 avait été fixée au 6 février 2020, elle a finalement été repoussée. « Du fait de l’ajout de la mise à jour 11.50, le lancement du Chapitre 2 – Saison 2 a été décalé au jeudi 20 février », a prévenu Epic Games dans un billet de blog le 24 janvier.

La mise à jour 11.2., qui sonnera le début du nouveau volet, aura donc lieu plus de quatre mois après le lancement de la saison 1.

Avant cette grande modification, il aura la mise à jour 11.50, censée arriver « début février » et apporter des gros changement au niveau esthétique. « Fortnite passera au système physique Chaos de l’Unreal Engine. Au lancement, notre objectif est de faire en sorte que ce changement n’affecte pas l’expérience de jeu de Fortnite » , a prévenu le site officiel d’Epic Games.

Le passage à ce nouveau système devrait permettre de matérialiser différemment les explosions et la destruction des murs et constructions, par exemple. Vous pouvez voir à quoi ressemble ce mode dans cette vidéo de présentation ci-dessous, présentée en mars dernier au cours de la Game Developers Conference (GDC).

« Il y aura certainement quelques accrocs, alors nous allons commencer par des tests auprès d’un petit groupe de joueurs », a précisé le studio. Tout le monde ne devrait donc pas expérimenter les changements au même moment.

Quel sera le thème de Fortnite, saison 2, chapitre 2 ?

À ce jour, Epic Games n’a pas communiqué sur une quelconque thématique, mais on peut imaginer que les changements au niveau de la carte ne seront pas aussi impressionnants qu’au cours du premier chapitre. Maintenant que Fortnite est revenu vers une esthétique plus aérée, il parait difficile d’imaginer le jeu repartir d’emblée sur un patchworks de zones peu cohérentes.

Toutes les rumeurs sur la saison 2 de Fortnite, chapitre 2

À l’image de la nouvelle communication d’Epic Games, les rumeurs concernant la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite sont rares. Au vu du peu de nouvelles armes incorporées depuis ces trois derniers lois dans le jeu, il ne serait toutefois pas étonnant que le studio rajoute des objets le 20 février prochain, qu’il s’agisse de nouvelles armes ou d’anciennes qui ont été remisées pendant un temps.

Des rumeurs font état d’une potentielle modification de la zone nord-est de la carte, dans la zone de Steamy Stacks, mais celles-ci sont impossibles à vérifier pour l’instant. Sur des images floues, on peut deviner la présence d’une sorte de gaz toxique violet qui ce serait échappé des deux réacteurs nucléaires. Ces rumeurs doivent évidemment être prises avec des pincettes.

A possible leak of the upcoming Season 2 cinematic + map was posted on 4Chan. The pictures are super blurry, but that's nothing new when it comes to 4Chan leaks (lol). In my opinion, the pictures are faked, but there is a chance that they are real. (via @iOllekOW & @FortniteBR) pic.twitter.com/U524dVgD4q — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) January 26, 2020

Selon PC Gamer, Epic Games aurait prévu de nombreuses nouveautés pour le mode créatif de Fortnite, qui permet aux joueuses et joueurs de s’amuser avec les outils de construction du jeu, créer des habitats, des parcours, mais aussi relever de nombreux défis.

Tim Sweeney, le cofondateur de CEO du studio, n’a jamais caché vouloir développer des « outils plus puissants dans le mode Fortnite Créatif (…) pour que les créateurs en-dehors d’Epic puissent réaliser des choses dans le jeu que nous sommes pour l’instant les seuls à pouvoir faire », a-t-il ainsi tweeté fin 2019. Selon lui, Fortnite pourrait être plus qu’un jeu vidéo, mais une vraie plateforme d’ici un an, a-t-il suggéré dans un autre message.

Nothing hifalutin. Just more powerful Fortnite Creative tools so that creators outside of Epic can do the kinds of things with the game that only we can do right now. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 29, 2019