La mise à jour 10.0.0 du firmware de la Nintendo Switch est disponible. La fonctionnalité inédite la plus importante est sans conteste la possibilité de modifier la configuration des touches des manettes.

À défaut d’offrir des œufs en chocolat à ses utilisateurs, Nintendo avait une mise à jour de la Switch en rayon pour fêter Pâques. Déployée le 13 avril et numérotée 10.0.0, elle est détaillée sur une page du site officiel. La principale nouveauté concerne les manettes, qui peuvent désormais être configurées.

La personnalisation des touches n’est en rien une fonctionnalité exclusive à la Nintendo Switch. On la retrouve déjà sur la Xbox One (par l’intermédiaire d’une application) et la PlayStation 4 (dans les paramètres d’accessibilité). La firme nippone ne fait donc que suivre la tendance, sachant qu’il est possible de reconfigurer les Joy-Con, la manette Pro Controller et les boutons de la Switch Lite. Lire : les accessoires tiers ne sont pas concernés.

On peut désormais configurer les touches des manettes de la Switch

À quoi sert de changer l’assignation des touches ? Pour certains, cela permet de gagner en confort, en déplaçant par exemple une touche qu’ils utilisent beaucoup sur une autre qu’ils jugent plus accessible (en termes d’ergonomie). Pour personnaliser les manettes de la Switch, il faut se rendre dans « Paramètres de la console » puis dans l’onglet « Manettes et capteurs ». On pourra enregistrer jusqu’à cinq configurations par Joy-Con et Pro Controller.

Outre cette nouveauté, Nintendo intègre l’opportunité de transférer certaines données clés sur une carte SD. On parle ici des logiciels téléchargeables (avec les mises à jour) et des DLC. En revanche, on ne peut toujours pas copier des sauvegardes sur un support externe.

Plus anecdotique, le système d’exploitation propose de désigner jusqu’à 300 articles favoris sur la page Nouvelles. Pour consulter ces signets, la console doit être connectée à internet. Enfin, une section liée à l’historique des jeux a été ajoutée aux paramètres de l’utilisateur tandis que les fans d’Animal Crossing : New Horizons ne manqueront pas d’apprécier les six icônes à l’effigie du jeu phénomène.

