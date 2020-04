Plusieurs scènes du film Splash (1984), disponible sur Disney+, ont été modifiées : une fausse chevelure a notamment été rajoutée en post-production pour cacher le postérieur d'une actrice.

Tom Hanks est échoué sur une plage déserte. Une femme nue s’approche de lui, l’embrasse et court se jeter dans la mer. Une cascade de cheveux blonds recouvre son dos, mais un détail surprend : sur ses fesses, une étrange matière semble avoir été apposée. Cela ressemble à des cheveux blonds, mais cette toison ne bouge pas de la même manière. Il s’agit en fait d’images rajoutées en post-production qui visent à couvrir le postérieur de l’actrice Daryl Hannah dans le film Splash (1984), dont la version censurée à postériori est aujourd’hui en ligne sur Disney+.

À la suite d’une vidéo publiée par l’actrice Allison Pregler sur Twitter, nous avons vérifié que cette version, à la 24è minute du film, était bien en ligne sur Disney+ France : en effet, la « fausse fourrure » a bien été ajoutée à la scène, et de manière assez grossière pour être repérable à l’œil nu. Paradoxalement, cette mesure semble presque inutile : les cheveux de l’actrice couvraient déjà une grande partie de ses fesses dans la version originale du film.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om

— Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020