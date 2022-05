La plateforme de vidéo en streaming par abonnement Disney+ est désormais incontournable en France. Vous n’êtes pas contraints de regarder vos films et séries sur smartphone ou ordinateur : il y a plusieurs manière d’avoir accès au service sur votre téléviseur. Voici toutes vos options.

Disney+ est désormais bien installé en France. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a été lancée dans l’hexagone le 7 avril 2020. Son tarif a augmenté de deux euros, passant désormais à 8,99 euros par mois, ou 89,99 euros l’année.

Si on y trouvait au départ peu de contenus, la firme a désormais mis en ligne de nombreuses séries originales, notamment dans l’univers Marvel (WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Moon Knight, etc.), mais aussi avec l’arrivée imminente de Obi-Wan Kenobi.

Dans l’hexagone, la multinationale a passé un partenariat passé avec Canal+ pour une diffusion exclusive via les box internet. Mais cela ne signifie pas que vous êtes forcément obligés de passer par Canal+ pour avoir Disney+ sur votre télé.

On fait le point sur toutes les manières de regarder Disney+ en France. Niveau compatibilité, l’entreprise est aujourd’hui proche du sans faute.

Obi-Wan Kenobi. Source : Lucasfilm

Comment regarder Disney+ sur Canal+ ?

Le partenariat noué entre Canal+ et Disney+ est un gros coup pour le groupe français, après avoir déjà obtenu le droit d’inclure Netflix dans son catalogue.

Si vous voulez regarder Disney+ via votre box internet, il faudra passer par Canal+ (et donc par son offre payante). Le groupe privé a d’ailleurs largement avantagé ses abonnés existants en incluant l’offre Disney+ gratuitement dans certains de ses abonnements :

Pour les nouveaux abonnés à Canal+, plusieurs offres temporaires proposent Disney+ sans coût supplémentaire.

À noter que Canal+ diffusera, en clair (sur toutes les chaînes du groupe), le premier épisode de la série The Mandalorian, production phare qui a largement aidé Disney+ a faire parler de lui lors de son lancement aux États-Unis le 12 novembre dernier.

Comment regarder Disney+ sans passer par votre box internet

Vous n’êtes pas obligés de passer par votre box internet pour avoir accès à Disney+. Le service de SVOD est disponible aussi en OTT, c’est-à-dire qui n’est pas dépendant d’un fournisseur d’accès à internet. Il y a donc de nombreuses manières d’accéder à l’offre sur votre téléviseur sans avoir à passer par Canal+.

Disney a annoncé des applications compatibles avec des tas de box multimédia et téléviseurs :

Apple TV (application native)

Chromecast built-in (avec tous les téléviseurs connectés compatibles)

Android TV (application native)

Roku, un boîtier multimédia populaire aux États-Unis

Amazon Fire TV (les clés multimédia d’Amazon)

Les téléviseurs LG

Les téléviseurs Samsung

« Alexa, trouve les films Star wars ». Nous sommes ravis d’annoncer que @disneyplus sera disponible dès le 24/03 en France sur les lecteurs multimédia en streaming Fire TV Stick/4K avec télécommande vocale Alexa, ainsi que les tablettes Fire. #AmazonFireTV #FireTV #DisneyPlus pic.twitter.com/XxNTBHh9f2 — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) March 5, 2020

Disney+ sur PS4 ou Xbox ne

Disney+ est également accessible sur certaines consoles de jeu, tant qu’elles sont reliées à Internet : c’est le cas de la PS4 et de la Xbox One. Il faut passer par la recherche d’applications, et installer Disney+

Comment regarder Disney+ sur smartphone, tablette et ordinateur

Disney+ est aussi une application : il suffit de la télécharger pour utiliser le service de SVOD sur mobile (iOS ou Android), sur tablette ou sur ordinateur en passant directement par le site internet.

