Canal+ confirme que Disney+ fera partie de son bouquet d'offres, s'imposant comme la plateforme de référence pour la SVoD en France.

Canal+ est sur tous les fronts. Après l’inclusion de Netflix à certains abonnements, la volonté du géant de l’audiovisuel français de devenir le guichet de la SVoD et du sport s’affirme un peu plus avec une annonce de taille : Disney+ sera bien disponible sur la plateforme. En novembre, le magazine La Lettre A avait évoqué des indiscrétions faisant mention des négociations entre Canal+ et Disney+, en vue de proposer l’abonnement Disney+ aux clients Canal. Le 15 décembre, Canal+ confirme ce partenariat dans un tweet énigmatique.

La forme de ce partenariat reste à définir pour le client Canal. Aujourd’hui, le groupe français propose des offres d’abonnement qui pourraient tout à fait convenir pour accueillir Disney+ : on pense à l’offre Intégrale, permettant d’avoir tout ce que propose Canal+ ou l’offre Ciné/Séries à 34,99 € par mois, qui regroupe Netflix et OCS en plus des séries produites ou diffusées par Canal+.

Est-ce une surprise ? Pas vraiment : les abonnés Canal+ savent que la chaîne entretient des liens particuliers avec Disney de longue date. Les films Disney (Marvel, Star Wars, Pixar…) y sont régulièrement diffusés, en direct ou en SVoD. Disney Cinema est l’un des logos que l’on peut déjà voir sur l’offre dédiée au cinéma et aux séries : sans partenariat, Canal aurait perdu ce catalogue à l’arrivée de Disney+. C’est donc assez logique que Canal+ ait décidé de poursuivre ces relations avec Disney autour de Disney+.

Le service de la maison Mickey est très attendu en France, notamment pour son catalogue nostalgique et la série Star Wars The Mandalorian, seul contenu exclusif prévu au lancement. Reste à savoir si Canal+ va subventionner cet abonnement pour convertir plus de clients à choisir l’une de ses offres, ou s’il s’agira d’une option, demandant quelques euros en plus selon la formule. En France, Disney+ sera lancé le 31 mars 2020, à un tarif qu’on estime autour de 7 € par mois pour les clients qui choisiront de ne pas passer par Canal+.

Quoi qu’il en soit, c’est un beau coup pour Canal+ qui s’impose plus que jamais comme la plateforme de référence sur l’offre légale cinéma et séries, proposant la crème de la production internationale en un abonnement.

Certains liens de cet article sont affiliés. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.