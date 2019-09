Sans crier gare, Amazon a renouvelé le 4 septembre ses clefs HDMI Fire Stick avec comme principale nouveauté la prise en charge d'Alexa par une télécommande. Le modèle 4K entre enfin en France. Pour le lancement, ils sont vendus avec une réduction de 15 euros.

Amazon a renouvelé le 4 septembre 2019 ses Fire TV Stick en ajoutant une nouvelle télécommande dans la boîte, équipée désormais d’un micro afin de piloter l’ensemble grâce à Alexa. Pour le reste, rien de nouveau. C’est toujours une clef TV sous Fire OS pour consulter plein de contenus multimédias sur son téléviseur, dont bien évidemment Prime Video. On salue par ailleurs l’apparition du modèle 4K en France, 3 ans après sa sortie aux USA. Mieux vaut tard que jamais.

La nouvelle télécommande propose toutes les fonctionnalités attendues d’un assistant vocal sur une TV : recherche, avance rapide et pause, etc. Rien de très franchement novateur, mais c’est un plus que pour la Fire TV qui commençait à accuser un retard certain par rapport aux propositions concurrentes, l’Apple TV en tête, le Chromecast ensuite même si la philosophie de ce dernier est différente. Pour rappel, la Fire TV est un accessoire totalement indépendant, qui ne nécessite pas d’appareils tiers pour fonctionner contrairement à la solution de Google.

L’arrivée du modèle 4K est une excellente nouvelle, et on se demande franchement pourquoi Amazon a mis autant de temps à le proposer en France. Outre la définition, ce modèle prend également en charge les normes vidéo HDR10, 10+ et Dolby Vision. Cela est surtout utile pour Prime Vidéo et Netflix, qui sont pour le moment les deux plus grandes plateformes à proposer du contenu utilisant ces normes, disponibles sur la clef. MyCanal n’est malheureusement pas disponible nativement sur les produits Amazon.

Pour le lancement, ces « nouveaux » Fire TV Stick avec la télécommande Alexa sont proposés avec une réduction de 15 euros. Amazon demande ainsi 24,99 euros au lieu de 39,99 pour le modèle Full HD, et 44,99 euros au lieu de 59,99 euros pour le modèle 4K / UHD. On conseillera ce dernier uniquement si vous avez un téléviseur compatible bien évidemment. Notez que la télécommande seule est disponible si vous disposez déjà d’un Fire Stick : comptez 14,99 euros en promotion, ou 29,99 au tarif normal.

Les nouveaux Fire Stick en bref

Une télécommande avec Alexa intégré ;

Le modèle 4K / UHD est disponible en France ;

15 euros de réduction sur les deux modèles pour le lancement.

Les nouveaux Fire Stick sont en promotion sur Amazon pour une durée indéterminée.

