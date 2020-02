Nick van Dyk, co-président de Activision Blizzard Studios, a mis à jour son profil LinkedIn. On y découvre l'existence de séries Diablo et Overwatch.

Blizzard semble prêt à faire un premier pas vers la sphère du petit écran. Comme le rapporte GameSpot le 16 février, Nick van Dyk, co-président de la branche Activision Blizzard Studios, a récemment mis à jour son profil LinkedIn. Il y est désormais mentionné noir sur blanc que des séries Diablo et Overwatch sont actuellement en préparation.

L’intéressé explique que Diablo aura droit à « une adaptation TV de la licence de Blizzard Entertainement, en animé ». Elle serait en pré-production pour une diffusion sur Netflix. Les détails sont un peu plus flous concernant la série Overwatch, sinon qu’elle serait, elle-aussi, au format animé (la plateforme de diffusion n’est pas précisée).

Un patron de Blizzard vend la mèche concernant les séries Diablo et Overwatch

Bizarrement, Blizzard Entertainment n’a toujours rien communiqué sur ces deux adaptations. Contactée par Numerama, la multinationale n’a rien voulu ajouter pour le moment. Peut-être Nick van Dyk est-il allé un peu vite en besogne ou peut-être s’attendait-il à ce que ces informations passent inaperçues sur un réseau social moins consulté que les autres. Quoi qu’il en soit, on peut difficilement mettre en doute l’existence des deux séries puisque la source est un ponte de l’entreprise.

C’est d’autant plus vrai que ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une série Diablo. En septembre 2018, on avait déjà eu vent du projet par l’intermédiaire du scénariste Andrew Cosby. Dans un tweet supprimé depuis, il avait partagé sa joie : « Je suppose que je peux dire que je suis en discussion pour écrire et diriger la série d’animation Diablo pour Activision et Netflix. » Quelques jours auparavant, Blizzard avait officiellement déclaré qu’il travaillait sur « plusieurs projets Diablo ». Une série entre dans ce cadre et pourrait, en prime, participer à la promotion de Diablo IV.

Concernant Overwatch, dont la suite a été officialisée, la transposition paraît évidente : Blizzard réalise toujours de belles cinématiques pour introduire les nouveaux personnages (y compris des courts métrages). L’année dernière, au détour d’un entretien accordé au magazine EDGE (via PCGamesN), le directeur Jeff Kaplan avait expliqué : « Nous avons toujours imaginé Overwatch comme un univers, pas simplement comme un jeu. Le jeu original constitue une première vision d’Overwatch, mais nous rêvons d’autres médias. Des films ? Une série animée ? » Le dénouement paraît proche.

Crédit photo de la une : Diablo Signaler une erreur dans le texte