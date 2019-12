Une image de la manette Pro Controller suggère que Red Dead Redemption 2 arriverait sur Switch. Cela paraît peu plausible.

Lancé l’année dernière sur PS4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 est disponible depuis quelques semaines sur Stadia et PC. Et il pourrait prochainement ajouter la Switch à son tableau de chasse. L’audacieuse hypothèse est liée à la découverte d’une image de la manette Pro Controller dans les fichiers du jeu, partagée le 24 décembre 2019 par un joueur observateur.

Naturellement, les plus optimistes rêvent d’un portage de Red Dead Redemption 2 sur la console de Nintendo — ce qui paraît très, très ambitieux. On peut d’emblée tempérer l’enthousiasme en rappelant que cette image du Pro Controller pourrait plutôt être associée à la compatibilité de la manette sur PC (le pad est pris en charge sur Steam dans certains jeux).

RDR 2 sur Switch est une fausse bonne idée

Admettons que Rockstar Games ait vraiment en tête de commercialiser une version Switch de Red Dead Redemption 2. Serait-ce vraiment une bonne idée ? Difficile de le penser, quand on pense aux difficultés techniques de The Witcher 3 : Wild Hunt, sorti trois ans avant lui. L’immensité de la carte déployée dans Red Dead Redemption 2 est a priori incompatible avec les limites de la Switch — à moins de consentir à de très, très gros sacrifices graphiques. On y perdrait le côté contemplatif de l’aventure, alors qu’il constitue l’un de ses principaux arguments.

À nos yeux, la possibilité de voir un jour Red Dead Redemption 2 dans le catalogue de la Switch est liée à la commercialisation d’une éventuelle Switch Pro — qui serait plus puissante. On pourrait même imaginer le jeu de western en porte-étendard de la console, ce qui ferait la joie de Nintendo.

En tout cas, les joueurs ne sont pas dupes. Le 29 décembre, des membres du forum Resetera ont publié un sondage demandant l’avis de la communauté sur le sujet. Et ils ne sont qu’un peu plus de 10 % à croire en l’arrivée du titre sur Switch.

