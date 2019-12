Rick and Morty, saison 4, c'est déjà fini. Si vous avez souscrit à un abonnement spécifique à la chaîne Adult Swim sur Molotov, vous souhaitez peut-être l'arrêter.

Oh jeez, le temps passe vite. Après cinq nouveaux épisodes, la saison 4 de Rick and Morty est à nouveau en pause pour une durée indéterminée. Le dernier épisode est sorti aux États-Unis le 15 décembre 2019.

En tout, ce quatrième volet très attendu a été diffusé sur une courte période, d’à peine plus d’un mois, entre le 10 novembre et le 15 décembre 2019. Les créateurs de la série animée culte, Dan Harmon et Justin Roiland, ont clairement décidé de prendre leur temps : « C’est la moitié de la saison que vous méritiez, mais c’est tout ce qu’on a réussi à gérer », admettait ainsi la voix-off dans la bande-annonce de ce nouveau volet.

Comment résilier l’abonnement Adult Swim sur Molotov

En France, c’est la chaîne Adult Swim qui a retransmis les épisodes de Rick and Morty, sur Toonami (Adult Swim y est diffusée comme un programme sur la chaîne Toonami, entre 23 heures et 2 heures du matin).

Mais Adult Swim a aussi passé un partenariat avec Molotov, la plateforme de distribution de chaînes de télévision sur Internet. Pour 2,99 euros par mois, les internautes ont accès à « tous les programmes d’Adult Swim et de Toonami ». Si vous y avez souscrit uniquement pour visionner les épisodes de la saison 4 de Rick and Morty, au lendemain de leur diffusion américaine, vous caressez peut-être désormais l’envie d’arrêter votre abonnement. C’est assez simple.

Quand vous ouvrez l’application Molotov, il faut se rendre sur votre compte, en haut à droite, et cliquer sur la petite molette. Vous pouvez ensuite vous diriger directement dans l’onglet « Options et chaînes ».

Si vous n’avez qu’un abonnement à Adult Swim + Toonami, il s’affichera en premier. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « résilier mon option ».

Molotov essaiera (gentiment) de vous retenir en vous montrant les contenus auxquels vous n’aurez plus accès, et vous demandera d’expliquer les raisons de votre départ. Cliquez sur ce que vous voulez, et terminez par « résilier mon abonnement ». La prise en compte est immédiate, et le système très efficace.

Il convient de noter que vous aurez été débité de 2,99 euros pour tout le mois de décembre (et 2,99 euros pour le mois de novembre si vous avez débuté votre abonnement plus tôt) ; il est peut-être donc plus judicieux d’attendre la fin des 30 jours avant de résilier.

Si vous changez d’avis, ou que vous voulez revoir les épisodes en replay, vous pourrez évidemment reprendre votre abonnement comme vous le souhaitez, en quelques clics seulement : si vous vous rendez sur « Options et chaînes », Molotov vous proposera de réactiver l’abonnement Adult Swim + Toonami. Il n’y aura plus qu’à entrer votre identifiant et mot de passe pour valider la transaction.

Rick and Morty saison 4 n’est disponible en streaming vidéo à la demande que sur Molotov, tandis que les trois premières saisons sont accessibles sur Molotov et sur Netflix France.