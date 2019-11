La saison 4 de Rick and Morty débute dimanche 10 novembre 2019 aux États-Unis. Il est possible de la regarder légalement en France dès le lendemain : voici comment.

Non, la saison 4 de Rick and Morty ne sera pas sur Netflix. La série animée très attendue sera toutefois bien accessible en France, légalement, à partir du 11 novembre 2019 au matin.

Rick and Morty est une production diffusée le dimanche soir outre Altantique, sur la chaîne américaine Adult Swim. Le premier épisode de la quatrième saison sortira le 10 novembre sur ce canal, puis sera rendu disponible le lendemain en France sur Adult Swim France, chaîne qui a été lancée à l’été 2019. Adult Swim France est diffusée comme un programme sur la chaîne Toonami, entre 23 heures et 2 heures du matin.

Comment regarder Rick and Morty saison 4 en France

Il y a deux manières pour les Français de suivre le retour de Rick and Morty en France.

Sur la chaîne Toonami : le premier épisode sera diffusé lundi 11 novembre à 23 heures

: le premier épisode sera diffusé lundi 11 novembre à 23 heures Sur Molotov : le premier épisode sera disponible à partir de lundi 11 novembre à 9 heures

Adult Swim France a passé un accord avec Molotov, la plateforme de distribution de chaînes de télévision sur Internet. Pour 2,99 euros par mois, il est possible de s’abonner à la chaîne et de visionner « tous les programmes d’Adult Swim et de Toonami ». Une fois que vous avez souscris à l’offre, il n’y a plus qu’à télécharger l’application Molotov.

Chaque épisode sera mis en ligne en VO et en VOST (« la VF viendra plus tard », précise le compte officiel) après sa diffusion aux États-Unis. D’après la bande-annonce, cette quatrième saison ne comptera que 5 épisodes pour commencer, et non une dizaine comme les volets précédents.

Au vu de la publicité que font respectivement Adult Swim France et Molotov sur les réseaux sociaux, il semblerait que l’arrivée de Rick and Morty soit très importante pour les deux acteurs.

En France, les trois premières saisons de Rick and Morty sont disponibles sur Molotov mais aussi sur Netflix. La multinationale américaine n’a pas, en revanche, obtenu les droits de diffusion de la saison 4, qui sera exclusive à Adult Swim.