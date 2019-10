Marie Turcan - il y a 25 minutes Pop culture

La saison 4 de la série animée Rick and Morty arrive le 10 novembre sur la chaîne américaine Adult Swim, et en France sur Adult Swim France.

La saison 4 de Rick and Morty sortira le 10 novembre 2019 : la date a été officialisée le 6 octobre dans une bande-annonce inédite de la série animée, diffusée par la chaîne américaine Adult Swim sur YouTube.

Le dernier épisode inédit en date de Rick and Morty remonte à octobre 2017. Dan Harmon et Justin Roiland ont donc pris beaucoup de temps avant de sortir de nouvelles aventures poétiques et déjantées du grand-père et son petit-fils.

La bande-annonce précise toutefois qu’il n’y aura que « cinq nouveaux épisodes » pour l’instant, et non une dizaine comme les saisons précédentes. « C’est la moitié de la saison que vous méritiez, mais c’est tout ce qu’on a réussi à gérer », admet la voix-off à la fin du trailer.

Où regarder Rick and Morty saison 4 ?

Pour rappel, les trois premières saisons de Rick and Morty sont diffusées en France par Netflix, mais ce n’est pas une série originale de la plateforme.

Les épisodes vont sortir de manière hebdomadaire aux États-Unis sur Adult Swim, et en France sur Adult Swim France, chaîne qui a été lancée à l’été 2019. Le compte Twitter officiel d’Adult Swim France a d’ailleurs bien précisé que cette diffusion serait exclusive — il est donc peu probable que la saison 4 soit disponible rapidement (voire, tout court) sur Netflix France. Nous avons toutefois demandé confirmation à la plateforme et mettrons à jour cet article en fonction de leur réponse.

Adult Swim diffusera cette quatrième saison d’abord uniquement en VOST (« la VF viendra plus tard », précise le compte officiel). Adult Swim France est diffusée comme un programme sur la chaîne Toonami, entre 23 heures et 2 heures du matin. Vous pouvez aussi vous y abonner pour 2,99 par mois sans engagement via Molotov.tv.

La saison 4 de Rick et Morty débarque en novembre en exclusivité sur Adult Swim. pic.twitter.com/s2wv6ziZy9 — Adult Swim France (@AdultSwimFrance) October 7, 2019

Adult Swim est une chaîne américaine qui se focalise sur les contenus pour adultes plutôt décalés, et diffuse beaucoup de séries animées originale et sous licence (elle rediffuse par exemple Family Guy ou American Dad, qui ne lui appartiennent pas).