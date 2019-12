Malgré leur contrat avec Netflix, David Benioff et D.B. Weiss vont réalisé chez Warner un film dédié à Lovecraft. Ne paniquez pas.

Lui qui aime tant les monstruosités, il aurait adoré la saison 8 de Game of Thrones. HP Lovecraft est l’un des plus grands écrivains de la littérature fantastique. Numerama lui a d’ailleurs récemment consacré un guide de lectures pour Halloween. Mais l’adapter sur un écran relève d’une ambition périlleuse. Voilà qui ne fait pourtant pas peur aux showrunners de Game of Thrones. D’après les informations de Deadline ce 12 décembre 2019, David Benioff et D.B. Weiss vont adapter un roman graphique dédié à Lovecraft.

Cette annonce est surprenante sachant que les deux hommes ont dorénavant un énorme contrat avec Netflix. Ils sont liés au service SVOD pour une quantité de films et de séries. Officiellement, ce serait d’ailleurs à cause de ces projets très prenants qu’ils auraient abandonné la production d’une nouvelle trilogie Star Wars. Comme l’indique Deadline, l’adaptation cinématographique dédiée à Lovecraft était toutefois en discussion avec Warner bien avant la signature du contrat avec Netflix. Ils iront donc, a priori, jusqu’au bout.

Et si les monstres de Lovecraft existaient ?

Les showrunners de Game of Thrones ont commencé à décevoir une bonne partie du public à partir du moment où la série ne pouvait plus suivre la matière d’origine, à savoir les romans de George R.R. Martin. Leurs choix créatifs personnels ont été pour le moins contestés. Si vous faites partie de ces grands déçus, et qu’en plus vous aimez Lovecraft, ce projet pourrait vous effrayer. Pas de panique : ils auront de la matière très solide sur laquelle s’appuyer. En fait, on pourrait presque… être enthousiastes… quant à cette adaptation. La source narrative est de grande qualité.

Le film ne sera pas directement basé sur les œuvres de Lovecraft. Pour n’importe quel réalisateur, même pour Guillermo Del Torro qui a jeté l’éponge, transformer les cauchemars lovecraftiens en images cinématographiques est une malédiction. Sauf que David Benioff et D.B. Weiss vont adapter le roman graphique Lovecraft, publié chez Vertigo et signé Hans Rodionoff, Enrique Breccia et Keith Giffe.

L’idée géniale de cette œuvre : finalement, les écrits de Lovecraft seraient plus ou moins autobiographiques et toutes les créatures qu’il décrit existeraient dans notre monde. Tout se passe en 1920. Ce scénario original permet de mobiliser librement toute l’inventivité monstrueuse de Lovecraft, sans les contraintes d’une adaptation directe de ses récits. Le potentiel pour une photographie de qualité à la réalisation, et un scénario captivant, est bien présent. Alors, oui, Benioff et Weiss ont déçu le public avec la fin de Game of Thrones. Mais tant qu’ils n’ajoutent pas un cheval blanc sortant de nulle part dans la demeure d’un Cthulhu agitant ses tentacules de manière incohérente, tout se passera bien, non ?

Ce projet intervient au moment où l’univers de Lovecraft connaît un regain de popularité. Une série intitulée Lovecraft Country est attendue pour 2020 sur HBO Max.