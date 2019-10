Fortnite est de retour ce mardi 15 octobre à 10 heures du matin (heure française). Vous pouvez commencer la mise à jour.

Ça y est : Fortnite est officiellement de retour ce mardi 15 octobre 2019 à 10 heures (heure française). Comme nous avons pu le constater, la mise à jour de ce nouveau volet est désormais disponible sur PC, consoles et mobile (compter environ 20Go sur XBox et 15Go sur PC).

La bande-annonce de cette nouvelle « ère » dans Fortnite a également fuité, dévoilant ce dont on se doutait déjà fortement : une toute nouvelle carte de l’île du jeu.

La première bande-annonce de Fortnite chapitre 2

On y voit plusieurs éléments importants : une immense cascade, de nombreux points d’eau, une centrale nucléaire qui ne semble pas très sécurisée… Mais aussi la possibilité pour les personnages de pêcher, et d’obtenir des armes et des boucliers !

Chapter 2 Cinematic. pic.twitter.com/hKmMhizs7P — FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) October 15, 2019

Fortnite était à l’arrêt pendant exactement 38 heures pour pouvoir proposer cette refonte géante de la carte du jeu.

À noter que le Battle Pass de ce chapitre 2 avait déjà fuité quelques heures plus tôt, dévoilant des « nouvelles manières de gagner des niveaux » et notamment des médailles, mais aussi de jouer : il sera désormais apparemment possible de porter un coéquipier pour le sauver.

