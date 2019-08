Un automobiliste américain a été pris en train de jouer à Pokémon Go sur... huit téléphones !

Il y a ceux qui jouent toujours à Pokémon Go. Et il y a ceux qui jouent encore beaucoup (trop) à Pokémon Go. C’est par exemple le cas d’un automobiliste américain qui utilisait pas moins de huit smartphones en même temps selon les informations du Seattle Times publiées le 15 août 2019.

L’intéressé a été appréhendé par le sergent Kyle Smith, qui ne comprenait pas pourquoi il était arrêté sur une bande d’arrêt d’urgence. Quelle ne fut pas sa surprise au moment où il s’est rapproché du véhicule pour assister à une drôle de scène : voir un homme en train de jouer à Pokémon Go sur huit écrans à la fois.

Comme il ne roulait pas au moment où la police l’a pris la main dans le sac, le conducteur n’a pas été verbalisé. Après avoir accepté de ranger ses téléphones à l’arrière, il a simplement reçu un avertissement pour s’être immobilisé sur une bande d’arrêt d’urgence sans véritable raison. Au regard de la dangerosité de son comportement (être au volant avec huit sources de distraction à proximité), il s’en sort très bien.

En tout cas, ce fan de Pokémon Go semble être quelqu’un de très organisé. D’après une photo publiée sur Twitter par l’agent Rick Johnson, il s’est confectionné un support en mousse de fortune pour accueillir ses huit smartphones et les orienter vers lui. Il reste néanmoins un petit joueur face au Taïwanais de 70 ans qui passe sa vie à se balader sur un vélo équipé de… onze téléphones pour capturer un maximum de créatures. Au point qu’il est surnommé « Oncle Pokémon » par la population locale.

Récemment, Pokémon Go connaît un regain d’intérêt par l’ajout de plusieurs mécaniques de gameplay pour les joueuses et joueurs les plus avancés, notamment les combats « PvE » contre la Team Rocket Go et des mini-jeux pour lancer les attaques spéciales des Pokémon.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver ! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones ! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) August 14, 2019