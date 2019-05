Microsoft et Epic Games vont visiblement lancer une Xbox One S aux couleurs violettes.

On croyait que Microsoft avait offert à la Xbox One S sa dernière version avec le modèle dépourvu d’un lecteur de disque. Il en serait finalement tout autre à en croire les informations de WinFuture partagées le 25 mai 2019. Où l’on découvre l’existence d’une Xbox One S collector aux couleurs de Fortnite.

On parle ici d’une Xbox One S classique — donc avec un lecteur — qui se distinguerait par sa couleur — un dégradé de violet — et sa manette — en violet sombre. En bref, il s’agit d’une console qui ne conviendrait pas à tous les intérieurs. On cherche encore la présence d’un logo Fortnite sur le produit.

L’invitée de l’E3 2019 ?

Pour justifier le partenariat avec Epic Games, le pack comprendrait quelques bonus en rapport avec Fortnite. En l’occurence : 2 000 V-Bucks (monnaie du jeu) et une tenue spécialise baptisée Dark Vertex (elle est… violette). On rappelle que le jeu phénomène est free-to-play. Microsoft y ajouterait un mois d’abonnement pour les trois services qu’il veut mettre en avant : le Xbox Live (pour jouer en ligne), EA Access (catalogue de jeux fourni par Electronic Arts) et son Game Pass.

WinFuture n’a pas de date précise à fournir pour cette Xbox One S, qui serait disponible « dans les jours ou semaines à venir » aux États-Unis et en Europe au prix de 299 euros/dollars. Il n’est pas interdit de penser qu’elle sera officiellement annoncée durant la conférence E3 de Microsoft, prévue pour le dimanche 9 juin prochain. Durant ses présentations, la firme de Redmond a pris l’habitude de lever le voile sur ce genre d’objets en édition limitée.