Un volcan en éruption, des runes, Loot Lake complètement modifié... de récentes nouveautés annoncent une saison 9 de Fortnite riche en événements.

La saison 9 de Fortnite arrive à grands pas, et pourtant Epic Games n’a pas encore beaucoup communiqué sur la question. Tous les joueurs et joueuses s’affairent autour d’un autre événement qui devrait clore la saison 8 : l’ouverture de la chambre forte (surnommé « UnVaulting ») qui aura lieu ce samedi 4 mai à 21 heures (heure française).

À la fin du compte à rebours, la zone dite « Loot Lake » de l’île devrait s’ouvrir et offrir de nouvelles perspectives de jeu.

Certains pensent que le volcan, qui est au nord est de la carte, explosera également au même moment, donnant lieu à un énorme bouleversement.

How the Volcano Eruption will appear tomorrow ! 🌋 #Fortnite pic.twitter.com/EDLJx0kAFc

