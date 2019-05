Epic Games s'est associé à Lionsgate pour un contenu Fortnite aux couleurs de la trilogie John Wick.

Les fans de Fortnite prendront bien un nouveau crossover improbable. Ce jeudi 16 mai 2019, Epic Games annonce un partenariat avec Liongaste pour inviter le charismatique John Wick dans son Battle Royale populaire. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent s’amuser dans un mode temporaire baptisé Le Pactole de Wick. Voilà de quoi patienter jusqu’à la sortie du film de l’année troisième volet de la trilogie — John Wick Parabellum –, en salle le 22 mai prochain.

Cet événement aux couleurs d’une des meilleures sagas cinématographiques de tous les temps (oui, oui) permettra aussi d’acheter un skin à l’effigie du héros badass incarné par Keanu Reeves et qui n’aime pas trop qu’on tue des chiens. Il se compose d’une tenue (un costume noir) et d’un marteau en guise de pioche. On remarquera que l’acteur est plutôt bien modélisé.



Jouable en solo, en duo ou en équipe, le mode Le Pactole de Wick s’inspire de l’univers de John Wick et s’apparente à une chasse à l’homme avec réapparition limitée à trois vies. Pour faire simple, chaque kill offre des pièces d’or et le premier participant à en récupérer 1 000 remporte la partie.

Epic Games ajoute du piment en rendant vulnérable celles et ceux qui ont le plus de pièces pendant le match. Concrètement, plus un joueur possède de pièces sur lui, plus il devient visible pour les autres (y compris sur la carte). Il y aura des récompenses à la clé : l’accessoire de dos Pièce d’or, le planeur Coup fatal, le revêtement Épouvante et des bonus d’EXP.

Cette énième association fait suite à un deuxième événement Marvel à l’occasion de la sortie du blockbuster Avengers : Endgame. Comme quoi, Fortnite et cinéma font bon ménage.

