Après deux crossovers Marvel dans le jeu Fortnite, c'est au tour de Fortnite... d'apparaître dans un film Marvel. Et pas n'importe lequel.

Cet article ne dévoile aucun élément-clé de l’intrigue d’Avengers : Endgame.

Le partenariat entre Marvel et Epic Games est bien plus gros que ce qu’on imaginait. À l’occasion de la sortie du très attendu blockbuster Avengers : Endgame ce 24 avril 2019, le studio Epic Games avait déjà annoncé, le 22 avril, un nouveau cross-over inédit entre l’univers des super héros et le jeu de survie et de construction Fortnite, prévu pour la fin de la semaine.

Mais nous avons pu constater que ce rapprochement entre les deux franchises est allé bien plus loin. Dans le film Avengers : Endgame lui-même, plusieurs super-héros sont mis en scène… en train de jouer à Fortnite.

Oui, vous avez bien lu : Fortnite existe dans l’univers cinématographique Marvel.

Fortnite apparaît dans Avengers : Endgame

Dans une scène qui n’est pas essentielle à l’intrigue (mais dont nous ne dévoilerons tout de même aucune information qui peut être susceptible de divulgâcher le film), on voit plusieurs personnages s’amuser à la console, devant une télévision, dont Thor, qui est l’un des Avengers qui avait survécu à la purge de Thanos dans le volet précédent.

Sur l’écran, on observe très distinctement Fortnite, avec un personnage en train d’évoluer sur la célèbre carte de l’île, où des joueurs s’affrontent à 100 jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. La scène dure à peu près une minute (ce qui est long) : on y voit même l’un des personnages prendre vivement son casque avec micro intégré et réprimander un autre joueur — que l’on devine être un enfant — à distance. La saynète, humoristique, n’est pas sans rappeler le fait divers d’un vrai quadragénaire qui, en septembre 2018, a menacé un enfant de 11 ans après qu’il l’avait battu dans le jeu.

Ce n’est pas la première fois que des références à la pop culture sont intégrés dans un film du MCU (Marvel Cinematic Universe), qui se déroule principalement sur Terre. Mais c’est la première fois qu’un jeu vidéo apparaît aussi clairement et longuement. Auparavant, les jeux vidéo n’étaient qu’aperçus furtivement, comme cet agent du S.H.I.E.L.D. pris en flagrant délit de partie de Galaga dans le premier Avengers. Dans Infinity War, Groot est quant à lui en train de jouer à Arcade Defender, ont repéré les fans assidus.

Mais la mise en scène de Fortnite n’est pas si surprenante — enfin, une fois le premier choc passé — au vu de l’idylle qui dure depuis un an entre Epic Games et Disney. Outre le nouveau crossover qui sera mis en place cette semaine, Fortnite avait déjà accueilli un personnage important du MCU : Thanos, le grand vilain des derniers volets. En mai 2018, le protagoniste avait été ajouté aux parties : n’importe quel joueur qui enfilait le fameux gant portant les 6 pierres d’infinité se transformait en Thanos et devenait ainsi quasi-invincible, regagnant du bouclier à chaque fois qu’il tuait un ennemi. Quand deux mastodontes de la pop culture se rencontrent…