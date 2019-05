C'était le rêve de nombreux joueurs et joueuses : incarner Link à la première personne dans l'incroyable The Legend of Zelda : Breath of the Wild. C'est désormais possible grâce à ce mode créé par des fans du jeu.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild en réalité virtuelle sur Nintendo Switch, ça a l’air plutôt compliqué. Si nos confrères américains ne semblent pas emballés par ce nouveau mode lancé par Nintendo pour accompagne ses derniers Labo Kit en carton, il semblerait que cette version ait quand même eu un avantage : permettre aux moddeurs de s’amuser.

Les petits malins s’appellent MelonSpeedruns, SushiiZ, et Silentverge. Ils ont créé un mode spécial « première personne » qui permet de jouer au magnifique jeu Nintendo en profitant d’une toute nouvelle perspective subjective. La chaîne YouTube BSoD Gaming a publié une vidéo de dix minutes (en 4K/60fps) où l’on aperçoit l’incroyable qualité du jeu à la première personne.

Une vue à la première personne bluffante

On voit donc ce que Link voit : les herbes hautes, un adversaire à affronter de très très près, des grands bâtiments dans le village Cocorico… Et le jeu s’adapte parfaitement au contexte : lorsqu’il faut escalader une montagne ou nager dans un lac, il repasse à la troisième personne pour permettre de bien voir les alentours. Le changement de caméras est extrêmement fluide.

Pour y jouer, il faut toutefois s’y connaître un peu et faire preuve d’ingéniosité, en passant :

Soit par un émulateur CEMU sur PC en téléchargeant le mod ici.

Soit par Wii U ou Switch modifiées (en passant par du homebrew, comme le précise Polygon)