Plusieurs personnages n'ont pas survécu aux événements survenus pendant l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Mais comme c'est loin d'être clair, on fait le point sur qui n'a pas dit « Not Today » au Dieu de la Mort.

ATTENTION ! L’article suivant contient des spoilers sur la saison 8 de Game of Thrones et notamment sur l’épisode 3. Vous êtes prévenus !

L’épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones prend la forme d’une immense de bataille entre l’armée des gentils — menée par Jon Snow et Daenerys — et celle des Marcheurs Blancs. Prenant place à Winterfell, le massacre annoncé ne s’est pas avéré fatal pour tous les personnages. Vous avez un doute sur qui est toujours vivant et qui a passé l’arme à gauche ? On fait le point sur celles et ceux qui sont tombés, parfois avec les honneurs, un 28 avril 2019.

Eddison Tollett

Le sauveur assumé des héros n’est plus. Engagé au cœur de la bataille, il protège une dernière fois Sam avant de pousser son dernier souffle, transpercé dans le dos par un mort-vivant. Il est le premier à mourir — et certainement pas le dernier.

Lyanna Mormont

Les scénaristes de Game of Thrones n’éprouvent aucune forme de pitié pour le casting. Et si l’inconscient du cinéma cherche toujours à épargner les enfants, ils n’hésitent pas avec Lyanna Mormont. Pire, la jeune dirigeante n’avait pour ainsi dire aucune chance face à un géant mort-vivant. Toutefois, grâce à un ultime réflexe, elle parvient à planter son couteau fabriqué avec du verredragon pour emporter son bourreau avec elle. Badass. Elle est ressuscitée quelques minutes plus tard, pour mourir à nouveau ensuite… Coup double.

Beric Dondarrion

Beric Dondarrion a survécu on-ne-sait-combien de fois à la mort, protégé par le Maître de la Lumière. Elle allait bien venir frapper à sa porte un jour. Ce jour est arrivé. Alors qu’il se bat avec Sandor Clegane et Arya, dont il devient le garde du corps éphémère, il essuie plusieurs blessures graves dans le château de Winterfell. Jusqu’à tomber une bonne fois pour toutes, protégeant ses alliés lors de leur fuite. Dommage, on l’aimait bien lui.

Theon Greyjoy

Officiellement victime grandiose de la série, Theon Greyjoy a survécu à tout, y compris aux pires supplices de Ramsay Bolton. En se portant volontaire pour protéger Bran du Roi de la Nuit, il savait sans doute à quoi s’attendre. Après le décès de ses quelques compagnons d’armes, il s’élance vers le vilain sans réel espoir de le tuer. « Tu es un homme bon », lui souffle Bran. Une belle mort pour un personnage haï et adoré.

Le Roi de la Nuit

Le Roi de la Nuit est tombé dans le panneau. Jon et consorts avaient prévu de l’attirer près de Bran pour le piéger. Jon pensait d’ailleurs être le grand héros, l’homme qui porterait le coup fatal à celui dont on ne sait pas grand-chose, le Night King Slayer que 8 saisons nous préparaient. Il se fait voler la vedette par Arya qui, surgissant de nulle part dans un silence froid, enfile son costume d’assassin doué pour faire disparaître le vilain muet. Mort par excès de confiance, avec toute son armée, y compris le dragon mort-vivant.

Jorah Mormont

Jorah Mormont mène la charge suicidaire des cavaliers Dothrakis au début de la bataille. Comme les autres, qui ont tenu remarquablement pendant une minute et 33 secondes, on croyait qu’il n’avait pas survécu à cet élan optimiste. En fait si. Il revient par le plus grand des miracles pour prêter main forte à Daenerys, son grand amour, au péril de sa vie. La Reine des Dragons, qui l’a ouvertement friendzoné, pleure sa mort. Lui aussi, on l’aimait bien.

Mélisandre d’Asshaï

Partie en balade pendant plusieurs épisodes, Mélisandre d’Asshaï revient au meilleur moment, le temps d’enflammer les armes des Dothrakis (ce qui n’empêchera pas leur massacre) et la fosse autour du château (ce qui n’empêchera pas son invasion). Après avoir fait parler ses pouvoirs et prodigué quelques bonnes paroles, elle s’évapore à l’aube sous les yeux de ser Davos. Si elle a longtemps trompé la vieillesse, son temps est désormais révolu.

Et les autres ?

À la fin de l’épisode 3, la série ne nous informe pas sur le sort de plusieurs personnages. C’est le cas de Ver Gris, le commandant des Immaculés, de Ghost, le fidèle compagnon à quatre pattes de Jon, de Rhaegal, et le dragon que prête Daenerys à Jon lors de la bataille. Idem pour Sam, qui semblait en fâcheuse posture dans le château.

Cependant, un bref aperçu vidéo de l’épisode 4 publié par HBO permet de savoir que ces quatre-là ont bien survécu. Une incertitude pèse sur Vere (Gilly), qui n’a pas été vue après l’attaque dans la crypte et qui n’est pas montrée dans le teaser de la chaîne.