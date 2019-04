Epic Games a annoncé le lancement d'une coupe du monde pour le mode créatif de Fortnite le 29 avril prochain. Une compétition similaire à un concours avec un prix de 3 millions de dollars.

La coupe du monde de Fortnite a officiellement démarré, mais Epic Games a réservé une dernière surprise à sa communauté. Dans son communiqué de presse du 18 avril, le studio a annoncé une seconde compétition mondiale, cette fois dédiée au mode créatif du jeu.

Si elle n’atteint pas l’ampleur du premier tournoi, ce sont tout de même 3 millions de dollars qui seront mis en jeu. Les architectes en herbe feraient donc bien de se préparer car les épreuves commenceront le 29 avril prochain.

Les règles

Cette coupe du monde prendra la forme d’un concours : entre le 29 avril et le 7 juin, cinq défis seront soumis à la communauté (un par semaine). Ceux-ci demanderont aux joueurs de compléter une carte créée spécialement pour l’occasion par un professionnel. Les contraintes n’ont pas encore été annoncées, mais on imagine qu’il sera demandé aux participants de créer des « mini-jeux » spécifiques (course, plateforme, etc).

Une fois la construction terminée, les joueurs et joueuses devront enregistrer une vidéo de leur création. Ils la publieront ensuite sur Youtube en utilisant un mot clé spécifique, annoncé sur les réseaux sociaux, et leur performance sera étudiée par le professionnel à l’origine de la carte et d’autres juges. Ces derniers sélectionneront alors trois vainqueurs chaque semaine (donc quinze en tout) qui seront invités à participer aux phases finales le 26 juillet à New York. On ignore pour l’instant comment sera organisée cette dernière partie de la compétition.

Un tournoi qui peut manquer d’impartialité

On peut saluer le fait qu’Epic Games ait voulu éviter de mettre de côté les adeptes du mode créatif, mais on peut se poser des questions concernant la compétition. Contrairement au mode battle royale où le résultat est limpide (celui qui survit gagne), la victoire en mode créatif dépendra des goûts des juges. Un simple choix qui ne correspond pas à leurs attentes peut mener à une élimination directe. La chance va donc jouer un rôle très important, ce qui risque de causer beaucoup de frustration chez certains participants.

La première phase de la compétition aura lieu du 29 avril au 10 mai. La carte sera préparée par « Cizzorz », un joueur professionnel de Fortnite connu pour créer des cartes « Death Run » très difficiles. On peut donc prévoir que le premier défi consistera à créer un parcours composé de couloirs remplis de pièges qu’il faudra traverser le plus vite possible.