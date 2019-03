Lors de la GDC 2019, Epic Games a annoncé que Fortnite comptait 250 millions de joueurs, soit deux fois plus qu'en juin 2018.

Rien ne semble pouvoir arrêter Fortnite. Ce mercredi 20 mars, lors de la Game Developers Conference (GDC), Epic Games a annoncé que son Battle Royale avait dépassé les 250 millions de joueurs. Sa popularité ne descend pas, bien au contraire : en juin 2018, le jeu atteignait 125 millions de joueurs, et 200 millions fin novembre. Aujourd’hui, la communauté Fortnite est équivalente à deux tiers de la population des États-Unis.

Avec 250 millions de joueurs inscrits, Fortnite fait de l’ombre même aux jeux les plus vendus de tout les temps. Tetris tourne autour des 170 millions de ventes (sur Game Boy et Mobile) et Minecraft a passé les 144 millions en 2018. Bien sûr, cette comparaison a ses limites : le premier n’était disponible que sur deux plateformes et les deux jeux n’étaient pas gratuits.

La guerre des chiffres avec Apex Legends

Depuis début février dernier, une guerre fait rage entre Fortnite et Apex Legends, son principal concurrent en terme de succès populaire. Après un départ surprise de ce dernier, Epic Games a jugé bon de mettre les choses au clair en dévoilant des records d’affluence sur le jeu. Quelques jours plus tard, Respawn Entertainment contre-attaquait en annonçant que son Battle Royale avait passé les 50 millions de joueurs en seulement un mois.

La dernière annonce d’Epic Games donne une nouvelle longueur d’avance à Fortnite, déjà très en avance par rapport à ses concurrents. En quatre mois, le jeu a gagné 50 millions de joueurs, toutes plateformes confondues alors que son mode Battle Royale a déjà deux ans. Rendez-vous en juillet prochain pour fêter les 300 millions ?