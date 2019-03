Quatre semaines après sa sortie, le Battle Royale Apex Legends a atteint les 50 millions de joueurs.

Alors que le rival Epic Games avait commencé une guerre des chiffres avec Fortnite, Respawn Entertainment a su trouver la réponse adaptée : 50 millions. On croirait rêver, mais il s’agit bien du nombre de joueurs sur Apex Legends, quatre semaines seulement après sa sortie. Le jeu avait eu droit à un démarrage phénoménal, avec 10 millions de joueurs en seulement trois jours, et rien n’a pu le faire ralentir depuis.

Pour fêter la nouvelle, le directeur général de Respawn Entertainment, Vince Zampella, s’est fendu d’un tweet : « Merci aux 50 millions de joueurs qui sont arrivés dans le premier mois de Apex Legends ! Vous l’avez rendu très spécial et il y a encore beaucoup de choses à venir ! »

Apex Legends hit 50 Million players worldwide ! We are humbled by all your support and can’t wait to show you what’s next. pic.twitter.com/QTDH57lfvB

— Apex Legends (@PlayApex) March 4, 2019