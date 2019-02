Rendez-vous incontournable de février, le Super Bowl a une fois encore permis de visionner plusieurs bandes-annonces.

Le Super Bowl est le rendez-vous incontournable du début d’année. Si vous n’aimez pas le sport à la télé et/ou ne comprenez rien aux règles du football américain (on ne vous jettera pas la pierre), cet événement mondialement suivi reste une place privilégiée pour découvrir quelques secondes de films et séries à venir.

L’édition 2019 du Super Bowl n’a pas dérogé à cette règle articulée autour d’une affaire de gros sous (30 secondes se monnaient aux alentours des 5 millions de dollars). Et entre Avengers : Endgame et Toy Story 4, il y a eu du beau monde invité pendant la finale remportée, une fois encore, par les New England Patriots de Tom Brady.

Avengers: Endgame Avengers : Endgame

Comme pour le Super Bowl de l’an dernier, Marvel a profité de l’événement pour ajouter 30 secondes à la hype qui entoure Avengers : Endgame. 30 secondes qui ne manqueront pas d’être décortiquées par les fans à la recherche du moindre indice sur cette ultime réunion des super-héros. Tout du moins, ce qu’il en reste…

Sortie : 24 avril 2019

Captain Marvel Captain Marvel

Captain Marvel, qui sortira quelques semaines avant Avengers : Endgame, est bien parti pour être un mix entre Top Gun et un film de super-héros. Dans tous les cas, le personnage — féminin — interprété par Brie Larson ne manque certainement pas d’arguments quand il faut se battre. Ni de grâce quand elle s’envole dans les airs.

Sortie : 6 mars 2019

Toy Story 4 Toy Story 4

Visuellement, Toy Story a bien évolué depuis le premier épisode, qui a tant marqué à l’époque de sa sortie. Dans ce quatrième opus, Buzz semble être emprisonné dans une fête foraine, à la merci d’un lapin et d’un canari en peluche qui veulent rester les premiers prix d’une attraction… Mignon, joli et drôle.

Sortie : 26 juin 2019

Alita: Battle Angel Alita : Battle Angel

Voilà un trailer qui donne envie, rythmé et badass à souhait. Alita : Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron, n’est autre que l’adaptation du manga Gunnm. Visiblement, les premiers retours sont positifs.

Sortie : 13 février 2019

Fast & Furious : Hobbs & Shaw Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Véritable machine à faire imprimer des billets verts, la franchise Fast & Furious a donné naissance à un spin-off qui associera Deckard Shaw (Jason Statham) et Luke Hobbs (Dwayne Johnson). D’abord antagonistes dans Fast & Furious, les deux personnages musclés vont devoir collaborer pour battre un Idris Elba en mode super-guerrier. Attention, plaisir coupable en vue.

Sortie : 7 août 2019

Scary Stories to Tell in the Dark Scary Stories to Tell in the Dark

CBS Films a multiplié les courts teasers de Scary Stories to Tell in the Dark, adaptation d’une série de romans d’horreur pour enfants. Elle est produite et écrite par Guillermo Del Toro.

Sortie : prochainement

Us Us

Âmes sensibles s’abstenir… Jordan Peele, porté par le succès surprise de Get Out, est de retour avec Us. Où une famille pensait passer un week-end tranquille jusqu’à se faire attaquer par de mystérieux doubles.

Sortie : 20 mars 2019

Le Parc des merveilles Le Parc des merveilles

Dans le film d’animation Le Parc des merveilles, un parc d’attractions imaginé par une petite fille prend vie. Un petit apéritif avant Toy Story 4 ? Sans doute.

Sortie : 3 avril 2019

Notre planète Notre planète

Qu’est-ce que Netflix avait en réserve pour le Super Bowl ? Un court spot pour Notre planète, qui compilera de magnifiques images de la terre au rythme de la voix de David Attenborough (déjà entendu dans Planet Earth).

Sortie : le 5 avril 2019

The Handmaid's Tale The Handmaid’s Tale

La très appréciée série The Handmaid’s Tale reviendra pour une troisième saison. Et elle sera plus sombre que jamais à en juger par ces quelques secondes diffusées dans le cadre du Super Bowl.

Sortie : bientôt

Hanna Hanna

Tiré du film éponyme réalisé par Joe Wright, Hanna met en scène une jeune fille aux compétences extraordinaires qui tente de percer les secrets liés à son passé trouble. Pour Amazon, l’opération de communication est une réussite : le premier épisode est sorti à la fin du match.

