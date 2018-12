En 2018, YouTube a été marqué par quelques « bad buzz »... Mais aussi par de jolies réussites. On vous a listé les vidéos qu'il ne fallait pas manquer cette année.

Le Rewind 2018, la traditionnelle vidéo de fin d’année dans laquelle YouTube compile les moments marquants de l’année, a fait un flop total. Elle est rapidement devenue le contenu le plus disliké de toute la plateforme. Beaucoup lui ont reproché de ne pas inclure des moments marquants de YouTube. Si cette liste n’est pas non plus exhaustive, Numerama vous a sélectionné le pire et le meilleur, selon nous, des vidéos publiées ces 12 derniers mois.

Ce qui nous a fait un peu (beaucoup) pleurer

« We broke up »

La vidéo dans laquelle Dave Dobrik et Liza Koshy (21 millions d’abonnés à eux deux à l’époque) annoncent leur rupture est devenue virale. Elle a été vue, au total, plus de 47 millions de fois. Si elle a tant ému Internet, c’est parce que les deux rivalisent de bienveillance tout au long de l’annonce. Une sorte de Thank you, next d’Ariana Grande avant l’heure.

Une mobilisation hors norme

Stefán Karl Stefánsson était un acteur islandais, qui a notamment joué dans LazyTown. Le 21 août, il est décédé des suites d’un cancer, à l’âge de 43 ans. Des vidéastes se sont alors mobilisés pour faire grossir sa chaîne YouTube, afin qu’il puisse obtenir le cadre en forme de bouton YouTube des 1 million d’abonnés à titre posthume. Sa chaîne, toujours en ligne, les a depuis atteint. Un chouette hommage.

Une collecte après un cambriolage

Début octobre, un grand collectionneur de Lego Star Wars, également youtubeur, s’est fait cambrioler à son domicile dans les Yvelines. Il s’est fait voler plus de 8 000 euros de matériel. C’était sans compter la mobilisation, sur YouTube et sur d’autres réseaux sociaux, pour l’aider à remonter la pente. Une collecte lui a permis de gagner plus de 18 000 dollars, soit de quoi se racheter quelques vaisseaux. La vidéo ci-dessus contient ses remerciements.

Les vidéos dont on se serait bien passés

Un cadavre dans un vlog

La vidéo a été supprimée peu après sa publication.

2018 a plutôt très mal commencé pour Logan Paul, un youtubeur américain qui compte aujourd’hui 18 millions d’abonnés. En voyage au Japon, il a eu la mauvaise idée de filmer le cadavre d’un homme qui s’était suicidé dans une forêt… et de poster la vidéo sur YouTube. Logan Paul a dû présenter des excuses publiques suite à cet événement.

Le bad buzz n’a heureusement pour lui pas duré. Grâce à un combat de boxe contre le vidéaste KSI autour duquel la communication a été rondement mené, il a rapidement regagné en notoriété.

Yanny ou Laurel ?

La question « et toi, tu vois la robe bleue ou jaune ? » avait fini par nous prendre un peu le chou… Et voilà que 2018 est arrivée, avec sa nouvelle grande question : « tu entends Yanny ou Laurel ? ». Si vous n’avez toujours pas compris pourquoi, on vous expliquait tout dans un article.

Le tide pod challenge

Si il y a bien un challenge qu’on ne regrettera pas cette année, c’est bien le Tide Pod Challenge. Le concept ? Croquer dans des capsules de lessive, le filmer, et poster en ligne la vidéo. Au départ, c’était une vaste blague, que certains ont pris au sérieux. Ce n’est pourtant pas pour rien qu’il est écrit « ne pas avaler » sur les paquets de lessive…

Celles qui nous ont fait rire

PewDiePie vs T-Series, la saga

Après une année 2017 marquée par des polémiques, PewDiePie a dû ces derniers mois se consacrer à un autre combat : celui, mené contre la chaîne T-Series. Cette dernière est la chaîne d’un label indien. Elle n’a cessé de grossir, au point d’atteindre les 76 millions d’abonnés… soit seulement 1 million de moins que PewDiePie, le youtubeur le plus suivi au monde depuis des années. En réaction, de nombreux fans se sont mobilisés. Ils sont allés jusqu’à pirater des dizaines de milliers d’imprimantes et le site du Wall Street Journal. « Bitch Lasagna » illustre à elle seule cette gué-guerre qui mériterait probablement une série Netflix.

Des colis Amazon piégés par un ingénieur

Mark Rober n’est pas seulement youtubeur, il est aussi ingénieur. Lassé des vols répétés de ses colis Amazon, il a fini par adopter une méthode radicale. Avec un ami, ils ont piégé des colis. Lorsque les voleurs les ont ouvert, ils se sont reçus une pluie de paillettes, et des jets de spray odeur pet (oui, oui). La vidéo a été vue 41 millions de fois.

Dragon Ball Z, version chanson

La parodie en chanson de Dragon Ball Z par Le rire jaune a été la vidéo la plus regardée sur YouTube en France en 2018 (hors clips de musique), avec plus de 12 millions de vues. Plus encore que le contenu, ce sont les déguisements qui nous ont bien fait marrer.

Catégorie vidéos improbables

Une piscine faite maison

« Build Swimming Pool Around Underground House » est le genre de vidéos dont on ne comprend pas toujours le succès au premier abord. Elle est pourtant l’une des vidéos les plus populaires de l’années, avec ses 90 millions de vues. Inutile d’y chercher des paroles, ou une musique de fond : il n’y en a pas. Dedans, on voit deux hommes creuser une piscine à la main, en deux semaines. Ils la remplissent non pas avec un jet d’eau, mais grâce à des amphores. Certains y voient un hommage au jeu vidéo Minecraft, d’autres l’écoutent comme de l’ASMR. On vous laisse juger.

Le « Yodeling Kid »

Mason Ramsey n’avait que 11 ans lorsqu’il est devenu une star d’Internet. Son histoire a commencé dans un supermarché Walmart à Harrisburg, dans l’Illinois. L’adolescent un peu timide se met à chanter du Yodel (technique qui consiste à passer très vite de ce qu’on appelle la voix de corps à la voix de tête). Quelqu’un enregistre Mason Ramsey, poste la vidéo sur YouTube, et le garçon devient une célébrité… voire un meme. La bonne nouvelle, c’est qu’il a pu se servir de cette notoriété soudaine pour lancer sa carrière. Cet été, le jeune chanteur a sorti un premier album, avec plein de Yodel à l’intérieur.

Une Tesla dans l’espace

En février 2018, on a pu voir sur YouTube le live d’un mannequin au volant d’une Tesla Roadster… dans l’espace. C’était bizarre, joli et très satisfaisant à la fois.

Mentions spéciales

Les portraits de Shane Dawson

Si les internautes ont regretté l’absence d’un vidéaste dans le Rewind officiel, c’est bien Shane Dawson. Cette année, le youtubeur s’est illustré par des séries documentaires sur des collègues. On vous conseille notamment les contenus sur Jeffree Star et sur Jake Paul, qui, comme son frère, a tendance à cumuler les bad buzz.

#MonCorpsSurYoutube

Fin mai, l’association Les Internettes, qui promeut les femmes vidéastes, a posté en ligne une vidéo intitulée #MonCorpsSurYouTube. À l’intérieur, l’une de ses créatrices dénonçait la démonétisation constante des vidéos sur le corps ou la sexualité des femmes. Le hashtag a été réutilisé sur les réseaux sociaux et YouTube par de nombreuses youtubeuses.

« This is America »

S’il y a un clip qui nous a un peu retourné les tripes cette année, c’est bien This Is America, de Childish Gambino. Vu 450 millions de fois, il dénonce (entre autres) le racisme contre les personnes noires aux États-Unis. D’autres musiques inspirées de celle-ci sont sorties dans l’année, comme « This is Nigeria ».

1 million d’euros de dons récoltés

Chaque année depuis 2016, des streamers et streameuses de jeux vidéo organisent une sorte de marathon du gaming caritatif. En 2018, ils ont réitéré l’expérience. Les parties de jeux étaient diffusées sur Twitch et sur YouTube. Un nouveau record a été atteint : un million d’euros a été récolté et donné à Médecins sans frontières.