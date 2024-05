Lecture Zen Résumer l'article

À force d’acharnement, un joueur de Super Mario 64 est parvenu à ouvrir une porte scellée depuis la sortie du jeu en 1996. Un exploit retentissant pour les fans de la première aventure en 3D du célèbre plombier.

En 1996, Mario se lance dans la toute première aventure en 3D de sa carrière : Super Mario 64, sur la Nintendo 64 — une révolution à l’époque. Aujourd’hui, ce jeu vidéo culte continue de passionner. II faut dire que le titre a encore son lot de mystères. Par exemple, depuis sa sortie, une porte refusait de s’ouvrir. En 2024, soit 28 ans plus, un joueur est parvenu à percer ce secret.

« La porte impossible à ouvrir de Super Mario 64 a finalement été ouverte ! », se réjouit pannenkoek2012, créateur de contenus (plus de 240 000 abonnés), dans une vidéo publiée sur YouTube le 12 mai. Il raconte les coulisses de cet exploit retentissant réalisé à la fin du mois d’avril par Alexpalix1, un speedrunner particulièrement doué et investi. Pour parvenir à ses fins, l’intéressé a dû mobiliser plusieurs astuces exécutées avec précision et dans un timing parfait.

Que cache cette porte de Super Mario 64 fermée depuis 1996 ?

La porte en question se trouve dans le niveau de la montagne enneigée, dans un chalet situé à son pied. Il a toujours été possible de l’ouvrir depuis l’intérieur, mais jamais depuis l’extérieur (d’ailleurs, il n’y a même pas de poignée). Dans sa vidéo très complète, pannenkoek2012 indique qu’il existe deux types de portes dans Super Mario 64 : les normales et celles qui permettent de charger une nouvelle zone. La porte du chalet appartient à la deuxième catégorie sachant que, dans le code du jeu, il faut que Mario exécute l’action de marcher — vers la porte — pour l’ouvrir.

L’ouverture de la porte passe par une faille liée à la mère pingouin // Source : Capture YouTube

Problème ? Un mur invisible empêche le plombier d’avoir une interaction avec la porte depuis l’extérieur. Si on marche vers elle, il sera bloqué. Et s’il est possible d’utiliser une faille pour se coller à elle (en utilisant la mère du bébé pingouin, qui pousse le plombier et lui fait traverser le mur invisible), Mario n’exécute pas la bonne action (marcher). Il tombe alors dans le vide et meurt. Mais Alexpalix1 a trouvé le moyen de contourner le système : en réalisant un demi-tour au bon moment, Mario effectuera la bonne action (marcher) au contact de la porte, même en étant dans les airs. Une brèche exploitable, qui permet effectivement d’ouvrir la porte.

Quand on ouvre cette porte, il ne se passe rien d’extraordinaire : on retourne simplement dans le chalet (après un petit écran de chargement). pannenkoek2012 estime que cette découverte, si importante soit-elle pour la communauté Super Mario 64, ne devrait pas avoir d’incidence sur les records de speedrun.

