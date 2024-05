Lecture Zen Résumer l'article

Vous voulez voir ou revoir Mad Max: Fury Road avant d’aller découvrir Furiosa : Une saga Mad Max au cinéma ? Le film culte de George Miller est disponible sur myCANAL. Sinon, vous pouvez toujours le louer pour quelques euros.

Cette fois, George Miller est allé vite. Le 22 mai , on découvrira un nouveau film de la franchise Mad Max intitulé Furiosa : Une saga Mad Max. Il sera centré sur un personnage déjà installé, Furiosa, une héroïne charismatique incarnée par Charlize Theron dans Mad Max: Fury Road — le film de la dernière décennie pour Numerama.

Dès lors, Furiosa : Une saga Mad Max sera étroitement lié à Mad Max: Fury Road, alors que la trilogie initiale était plutôt déconnectée du quatrième film (en témoigne notamment le remplacement de Mel Gibson par Tom Hardy). En réalité, Furiosa : Une saga Mad Max est un prologue qui nous montrera la jeunesse de Furiosa (Anya Taylor-Joy remplace Charlize Theron) et comment elle s’est retrouvée cheffe de guerre d’Immortan Joe.

Avant d’aller voir Furiosa : Une saga Mad Max, peut-être avez-vous envie de vous rafraîchir la mémoire avec Mad Max: Fury Road (c’est, de toute façon, un chef-d’œuvre). Est-il disponible en SVOD ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mad Max: Fury Road est disponible en SVOD

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Mad Max: Fury Road est difficile à trouver en SVOD — alors qu’il y en a de plus en plus. Les principales, comme Netflix ou encore Amazon Prime Video (même avec le Pass Warner) ne l’ont pas dans leur catalogue. Une information confirmée par la base de données JustWatch. En revanche, on le trouve sur myCANAL jusqu’au 2 juillet.

Pour voir ou revoir Mad Max: Fury Road en streaming, on peut aussi passer par l’achat ou la location. Sur ce point, vous avez l’embarras du choix : des plateformes comme AppleTV, Google Play, Orange, YouTube, Canal VOD, Filmo ou encore Amazon le proposent. Les prix démarrent à 2,99 € (en location) et à 4,99 € (en achat). L’option la plus intéressante est a priori à aller chercher du côté d’Amazon, qui propose de la 4K UHD à des tarifs très bas.

Mad Max: Fury Road. // Source : Warner Bros.

Qu’est-ce que la Black & Chrome Edition de Mad Max: Fury Road, également disponible sur myCANAL ? Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe une version noir et blanc — sublime — du film réalisé par George Miller. Aux yeux du cinéaste, c’est même la meilleure version de son immense spectacle (celle qui aurait dû sortir au cinéma, d’ailleurs). « Avec le noir et blanc, c’est beaucoup plus abstrait. Le fait de perdre des informations à cause de la disparition des couleurs rend tout plus iconique (…). Pour moi, c’est la meilleure version du film », expliquait-il en 2016, dans des propos rapportés par IndieWire. Il avoue quand même que certaines scènes sont meilleures avec des couleurs.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : faire comprendre le numérique et tous ses enjeux au plus grand nombre. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !