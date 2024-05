Lecture Zen Résumer l'article

L’accès anticipé pour Hades 2 a reçu sa première grosse mise à jour. Plusieurs modifications ont été apportées au gameplay, et l’une d’elles va changer la vie des joueuses et des joueurs dans la façon de collecter les ressources.

Hades 2 a reçu sa première grosse mise à jour depuis son lancement en accès anticipé. Le 16 mai, Supergiant Games a publié une longue note de patch, énumérant plusieurs changements. L’un d’entre eux va faciliter la vie de celles et ceux qui ont déjà investi des heures dans le jeu et ont sans doute pesté contre la manière dont le gameplay organise la collecte de ressources.

Hades 2 intègre en effet de l’artisanat, une nouveauté qui permet de confectionner des objets, de lancer des incantations ou encore de fabriquer des armes. Néanmoins, Mélinoé a besoin de ressources pour cela, et celles-ci nécessitent des outils de collecte. Au lancement, Supergiant Games imposait une limite pénible : au début de chaque tentative, on devait choisir un outil spécifique pour amasser la ressource liée, sacrifiant alors les autres. La nouvelle version du jeu en termine avec cette contrainte.

Supergiant Games améliore déjà le gameplay d’Hades 2

« Vous pouvez désormais récolter n’importe quelle ressource à partir du moment où vous avez débloqué l’outil correspondant ; vous pouvez prioriser un outil disponible à la Croisée des chemins pour faire apparaître plus souvent la ressource correspondante, tandis que les ressources des outils que nous n’avez pas priorisés apparaîtront moins souvent », indiquent les développeurs.

Cela veut dire que vous allez pouvoir miner une roche sans avoir la pioche sur vous. Ce changement permet d’adoucir un peu le côté aléatoire du jeu et de récompenser davantage les joueuses et les joueurs à chaque run (les ressources ne disparaissent pas avec la mort).

La rareté des ressources demeure importante. On a sélectionné la tablette pour purifier des âmes, et il n’y avait pas l’ombre d’une roche à miner dans notre session terminée au début du troisième acte. Hades 2 n’entend pas être trop généreux non plus, sans quoi l’artisanat serait beaucoup trop simple.

Supergiant Games a par ailleurs appliqué des modifications sur le sprint (plus rapide, avec des virages plus simples à négocier) et l’esquive (enchaînement plus aisé), entre autres corrections de bug et changements plus marginaux.

Ce sont les retours de la communauté qui ont poussé les développeurs à procéder à ces évolutions — et qu’une autre mise à jour est d’ores et déjà en chantier. C’est précisément à cela que sert un accès anticipé : Supergiant Games a tout le loisir de travailler sur Hades 2 jusqu’à la version finale attendue pour 2025, en fonction de ses observations et des avis que le studio récolte. Un processus constructif qui amènera à un Hades 2 parfait.

