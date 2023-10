De plus en plus d’internautes se plaignent de ne plus pouvoir lancer des vidéos YouTube s’ils ont un adblocker. Déjà en début d’année, des témoignages signalaient une répression accrue contre les adblockers.

Les tests repérés ce printemps contre les bloqueurs de publicités sur YouTube sont-ils en train d’être étendus ? Ces derniers jours, des internautes ont signalé — notamment sur Reddit — leurs difficultés à lire les vidéos de la plateforme avec un navigateur équipé d’un « adblocker ». Un constat également fait au sein de la rédaction, ce mardi 10 octobre 2023.

Les adblockers sont des extensions à installer sur le navigateur. Il en existe de toutes sortes pour Chrome, Firefox ou Edge, entre autres. Ces outils ont des facultés variés contre les scripts, cookies, mouchards, publicités, etc.

Sur le sous-Reddit justement dédié à YouTube, un internaute, vmallick, a publié le 10 octobre une capture d’écran montrant un avertissement sur un fond noir. D’autres témoignages, également partagés sur ce forum, vont dans le même : c’est le cas de ce fil de discussion, de celui-ci, de celui-là, mais aussi de cette publication et de cet autre exemple.

Les messages qui s’affichent sont de deux ordres. Le premier prévient que les bloqueurs de publicités ne respectent pas les conditions d’utilisation de YouTube. Le second signale que lecteur vidéo sera bloqué après deux vidéos — autorisant encore deux visionnages avec un navigateur utilisant de la publicité, avant de tomber sur le premier écran.

Ce problème, qui touche également des internautes en France, a été observé dans la rédaction ce mardi matin. Une tentative de lecture d’une vidéo avec le navigateur Google Chrome, équipé de l’extension Adblock, s’est soldée par le même message. Dans celui-ci comme dans les autres, les internautes sont invités à désactiver leur adblocker ou bien à passer par YouTube Premium.

Message affiché par YouTube en présence d’un adblock. // Source : Capture d’écran Numerama

Invitation à passer à YouTube Premium

YouTube Premium est la version payante de YouTube, facturée 12,99 euros par mois, sans engagement. La formule, qui est aussi déclinée pour les familles et pour les étudiants à des tarifs variés, inclut plusieurs avantages : accès à YouTube Music (un rival de Spotify et Deezer), lecture de vidéos en arrière-plan, téléchargement pour du visionnage hors connexion, et surtout absence de publicité.

Contacté à ce sujet ce mardi matin, Google France n’avait pas encore envoyé de réponse à Numerama au moment de la parution de cet article. On ignore si le test découvert au printemps est en phase de généralisation, comme la multiplication des signalements semble le suggérer. On ne sait également pas précisément si tous les navigateurs et tous les adblockers sont concernés.

Davantage de témoignages signalent une répression accrue de YouTube contre les bloqueurs de publicités. // Source : Alexander Shatov

Dans la soirée du 9 octobre, aucun de ces affichages n’a été vu lors d’une session avec le navigateur Firefox équipé d’un éventail plus étendu de bloqueurs de publicités. Même constat ce matin avec l’extension Ghostery sur Firefox. Selon la description du produit, Ghostery se vante de pouvoir bloquer 99 % des publicités sur YouTube.

Selon YouTube, la publicité représente sa principale source de revenus. Le succès des adblockers constitue donc un problème direct pour son modèle économique — selon une estimation faite en 2020, 40 % des adultes aux États-Unis utilisent l’un de ces logiciels sur PC ou sur smartphone. Cela peut donc représenter un énorme manque à gagner pour la plateforme.

Il est estimé, selon un rapport de Google sur la santé de la plate-forme, que plus de 222 millions d’Américains ont visité YouTube au troisième trimestre 2023. Au sein de la population américaine âgée de 15 ans pu plus, cela représente 84 % de la population.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !