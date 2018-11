Le remake de l'anime Cowboy Bepop en live action était dans les rumeurs depuis 2017. Il est désormais confirmé par Netflix, qui s'appuiera sur le réalisateur de la série de 1998 comme consultant.

Direction : l’an 2071 pour Netflix. L’anime Cowboy Bepop, diffusé pour la première fois en 1998, a été ajouté à la plateforme, plus tôt dans l’année. Et son adaptation en live action, qui animait les rumeurs depuis plus d’an, a été confirmée par Netflix ce 27 novembre 2018.

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH — NX (@NXOnNetflix) November 28, 2018

Le géant de la SVOD a confirmé que Chris Yost, scénariste des deux derniers films Thor, est en charge de l’écriture du premier épisode. On devrait retrouver le groupe de chasseurs de prime renégats de Spike Spiegel, ainsi que la bande-son jazz légendaire de l’anime, écrite par Yoko Kanno.

Pour les 9 autres épisodes de la série, Netflix a aussi fait appel aux co-scénaristes de Mission Impossible : Protocole Fantôme Andre Nemec et Josh Appelbaum, mais aussi ceux de Venom et Jumanji , Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Pour s’assurer que leur série gardera l’esprit de l’anime original, les producteurs pourront s’appuyer sur le père de l’adaptation télévisé de Cowboy Bepop, le réalisateur Shinichiro Watanabe, comme consultant.

Encore une nouvelle adaptation en CGI pour Netflix

C’est une nouvelle adaptation en live action d’un anime célèbre pour Netflix. Après Les Chevaliers du Zodiaque, qui arriveront sur la plateforme à l’été 2019, mais aussi Ultraman ou encore le dessin-animé Avatar : le dernier maître de l’Air, Netflix montre une forte tendance pour les anime en CGI. L’entreprise américaine semble gagner son pari sur l’animation japonaise, et fournit son catalogue de nouvelles productions originales, en plus d’obtenir la diffusion de série comme Neon Genesis Evangelion.

Il faudra cependant patienter pour voir cette nouvelle série, puisque Netflix n’a pas encore indiqué de date de sortie. En attendant, vous pouvez toujours (re)regarder les 26 épisodes de la série originale, disponibles sur la plateforme.