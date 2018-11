Netflix vient d'annoncer son catalogue de nouveautés anime pour 2019, qui compte 5 nouvelles licences.

Netflix va ajouter 5 animes à son catalogue en 2019. Annoncée à Tokyo le 26 novembre 2018, cette programmation contient plusieurs noms clinquants, dont l’inattendu Evangelion, et le remake des Chevaliers du Zodiaque par Netflix, en images de synthèse.

Pour connaître les nouveaux films et séries sortis sur Netflix ce mois-ci, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.

Neon Genesis Evangelion — printemps 2019

Alors qu’il n’avait jamais été proposé par une plateforme de streaming, la série animée Neon Genesis Evangelion sera disponible sur Netflix dès le printemps 2019. Les 26 épisodes de la série originale seront accompagnés par les films The End of Evangelion et Evangelion : Death True.

Futuriste à sa sortie en 1995, la série se déroule en 2015. Dans un monde post-apocalyptique aux allures bibliques, les humains doivent se protéger contre les Anges, des sortes d’aliens. Pour cela, ils utilisent de gigantesques mechs de combat. La série est réputée pour ses différents arcs narratifs et ses scènes d’action, ainsi que son rôle dans l’industrie de l’anime.

Les Chevaliers du Zodiaque — été 2019

La remake de l’anime par Netflix en images de synthèses sortira à l’été 2019. Il reprendra le scénario du manga, de ses débuts jusqu’aux combats contre les chevaliers d’or. Les 3 saisons de la série animée sur le chapitre d’Hadès et le film d’animation La légende du sanctuaire sont déjà disponibles sur la plateforme.

Ultraman — 1er avril

Basée sur le manga, la série originale Netflix en 3D et CGI sera diffusée à partir du 1er avril. Shinjiro endossera l’armure d’Ultraman pour combattre les extraterrestres qui menacent la Terre.

7 Seeds — avril 2019

Netflix a décidé d’adapter en anime le manga 7 Seeds, qui compte 35 volume au Japon mais dont la traduction français a été arrêtée en France après 10 tomes, faute de succès. L’anime, encore un original Netflix, sera diffusé à partir d’avril 2019.

Le projet 7 Seeds, développé par le gouvernement en prévision d’une apocalypse proche, consister à créer des groupes de 7 individus, destinés à repeupler la Terre. Enlevés puis cryogénisés pendant le désastre, ils se réveillent perdus. Ils doivent alors trouver un moyen de survivre.

Rilakkuma et Kaoru

Autre série produite pour Netflix, Rilakkuma et Kaoru a été filmé entièrement en stop motion, et sera disponible le 19 avril. Ours en peluche célèbre au Japon, Rilakkuma partage sa vie avec Kaoru, une humaine, et va changer sa vision de la vie.