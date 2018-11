Difficile de s'y retrouver dans les séries et films proposés par Netflix, encore plus quand il faut trouver un contenu adapté aux enfants. Nous avons sélectionné pour vous des séries et films à regarder dès 6 ans.

Les catégories « enfants » et « famille » de Netflix ne font pas la différence entre un enfant de 3 et de 14 ans. Or, celles et ceux entre 6 et 10 ans peuvent comprendre des scénarios plus complexes que les histoires des contenus pour plus jeunes. Mais il faut encore les protéger des films trop « adultes ».

Pour vous aider à choisir sereinement, la rédaction de Numerama a sélectionné plusieurs séries et film pour enfants entre 6 et 10 ans.

Dreamworks et Netflix travaillent régulièrement ensemble, et vous trouverez dans cette sélections plusieurs classiques du studio d’animation. D’ailleurs, une partie de ces films se déclinent en séries et spin off exclusives à la plateforme de sVOD.

À l’inverse, Disney s’éloigne de plus en plus de Netflix, et compte lancer prochainement sa propre plateforme. Les films et séries de la marque, déjà peu présents sur Netflix, pourraient ne plus y être à l’avenir.

Si vous cherchez des sélections plus adultes, vous pouvez consulter nos articles sur les nouveautés qui sont arrivées sur Netflix aux mois d’octobre et de novembre, mais aussi vous tenir au courant des contenus qui vont bientôt quitter le catalogue Netflix France en décembre.

Films

Arthur et les Minimoys

Arthur, en visite chez ses grands parents, perce un secret laissé par son grand-père. Il est rapetissé et transporté dans le monde des Minimoys, des petits êtres hauts de quelques millimètres. Dans ce monde minuscule, Arthur espère trouver un trésor pour empêcher la vente de la maison de sa grand-mère. Si le premier opus vous plaît, Netflix propose les deux suites.

Benji

Une sélection de film pour enfants n’est pas correcte si elle n’inclut pas un film axé autour d’un animal. Exclusif à Netfilx, Benji raconte l’histoire d’un petit chien orphelin, recueilli en cachette par deux enfants.

Charlie et la Chocolaterie

Le film adapté du livre de Roald Dahl, dans sa dernière version réalisée par Tim Burton, pourrait vous permettre d’éloigner vos enfants des bonbons pour un petit moment.

Dragons

Le jeune forgeron Harold doit convaincre son village viking qu’il est possible de vivre en harmonie avec les dragons au lieu de les affronter. Pour cela, il peut compter sur son puissant — mais surtout adorable — dragon, Krokmou. Les deux suites ne sont pas disponibles, mais Netflix a développé avec Dreamworks un court-métrage dans le même univers, ainsi que deux séries : Par-delà les rives, en 6 saisons, et Légendes de Dragons, 1 saison pour l’instant.

En Route !

Des extraterrestres aussi brillants que stupides, les Boovs, envahissent la Terre. Au cours de cette opération, une jeune humaine, Tif, est séparée de sa mère. Elle croise le chemin de Oh, un Boov un peu à part.

Ernest et Célestine

Adapté d’albums dessinés, ce joli dessin-animé suit la naissance d’une amitié surprenante entre une souris dessinatrice et un ours. Le crayonné et les couleurs pastels donnent au film une esthétique très douce.

Hercule

Un classique de Disney, qui pourrait vite partir avec le lancement à venir de la plateforme Disney +.

Kung-Fu Panda

Le grand maître d’arts martiaux Oogway désigne Po, un panda maladroit, comme l’élu en charge de protéger la vallée. Il va devoir s’entraîner avec les Cinq Légendes, des animaux maîtres kung-fu, pour se préparer à repousser la menace qui pèse sur son village. Le catalogue Netflix compte également Kung-Fu Panda 2 et plusieurs séries dérivées.

Le petit dinosaure et les vallée des merveilles

Petit Pied, un apatosaure, doit rejoindre la grande vallée pour retrouver ses grands parents. Il rencontre plusieurs enfants de différentes espèces, qui vont l’accompagner dans son voyage.

Moi, Moche et Méchant

Vous voulez comprendre d’où viennent les Minions, ces petits êtres jaunes aussi adorables qu’insupportables, utilisés à tout va par les publicitaires ? Et bien regardez Moi, Moche et Méchant, et suivez Gru, super-méchant professionnel (au grand cœur).

Nouvelle génération

Une jeune fille qui se lie d’amitié avec un grand robot géant et doit défaire une nouvelle menace… Le synopsis du film Netflix et l’apparence du robot de compagnie rappellent ceux du Disney Les Nouveaux Héros. Mais la plateforme de SVOD tire son scénario d’une BD chinoise, 7723.

Shrek

L’ogre Shrek doit ramener la princesse Fiona au méchant Lord Farquad, pour être tranquille dans son marais. Un film d’animation désormais classique avec une bande originale culte et un âne aussi drôle qu’irritant.

Tarzan

Comme Hercule, ce classique de Disney pourrait ne pas faire long feu chez Netflix, avec l’arrivée de la plateforme Disney+.

Wallace et Gromit : le mystère du Lapin-Garou – film

À l’approche du concours annuel du plus gros légume, Wallace et son chien Gromit doivent faire face à des attaques de lapins très étranges. On conseille ce film rien que pour l’animation entièrement faite en pâte à modeler.

Séries

Avatar, le dernier maître de l’Air — 3 saisons

Dans un monde où les humains peuvent maîtriser un élément en fonction de leur nation, Aang, un jeune garçon, doit apprendre à tous les manipuler. Accompagné de son bison volant et de sa troupe d’amis, dont deux maîtresses de l’eau et de la terre, il a pour mission de ramener la paix entre les nations.

Ben 10 — 3 saisons

Ben voyage avec sa cousine et son grand-père lorsqu’il trouve une montre. Celle-ci lui permet de se transformer, aléatoirement, en un des 10 monstres proposés par l’appareil, pour affronter mystères et dangers.

Hilda — 1 saison

Hilda s’épanouit dans son chalet, perdu dans une forêt enchantée et peuplée de créatures étranges, jusqu’à ce que sa mère décide de déménager à la ville. Bien évidemment, la magie ne s’arrête pas à la vue du bitume. Adaptée de la BD de Luke Pierson, cette série est une exclusivité Netflix, et sort le 21 novembre 2018.

Le bus magique — 1 saison

Une classe de primaire embarque à chaque épisode dans le bus magique pour apprendre de façon ludique. Si vous trouvez que la série originale a trop vieilli, Netflix a réalisé une version moderne, avec deux saisons disponibles. À vous de juger…

Les aventures de Tintin — 3 saisons

Les aventures du célèbre journaliste, accompagné de son chien Milou, directement adaptées des BD.

Les têtes vides — 1 saison

Au-delà de ce très mauvais titre, on trouve une série originale Netflix sympathique, dans un univers proche des jeux vidéos. Les trois héros doivent à chaque épisode résoudre une énigme, en s’appuyant sur leurs super-pouvoirs.

She-ra et les princesses au pouvoir — 1 saison

Adora, une soldate d’élite, trouve une épée magique qui la transforme en She-Ra, une guerrière légendaire. Avec les aides des autres princesses, elle va mener la Grande Rébellion contre la Horde. Cette série Netflix fera ressurgir des souvenirs aux parents fans de Musclor.

Totally Spies — 2 saisons

Sam, Alex et Clover, 3 lycéennes américaines, sont également des espionnes pour le WHOOP, une agence de services secrets qui déjoue les plans machiavéliques. À regarder sur ordinateur, mobile et com-poudrier.

