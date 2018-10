Steam a lancé ses promotions pour Halloween. On vous aide à faire le bon choix pour une soirée placée sous le signe de la peur.

En cette période festive d’Halloween, Valve propose ses habituelles soldes sur Steam. L’occasion pour les joueurs PC de vider leur compte en banque pour mieux remplir leur bibliothèques de jeux — à moindres frais. Comme la sélection est large, Numerama vous donne quelques conseils pour faire le ou les bons choix, l’idée étant de se faire quelques frayeurs chez soi plutôt que d’attraper froid en allant chercher des bonbons dehors.

The Evil Within – 9,99 €

Développé pour le compte de Bethesda par Shinji Mikami, père des premiers Resident Evil, The Evil Within est une sorte de melting-pot de toutes les références possibles et imaginables en matière d’horreur. Au sein d’un univers un peu fou, un détective blasé est chargé de percer un mystère touchant au paranormal. Le gameplay, un peu poussiéreux et vieillot, mélange l’action à la réflexion pour une expérience qui rappelle, justement, les premiers Resident Evil. À noter qu’une suite, sobrement intitulée The Evil Within 2, est sortie en 2017.

Inside – 8,99 €

Œuvre aussi poétique que dépressive, Inside n’est autre que la suite spirituelle de la pépite Limbo, signée Playdead. On y incarne un jeune garçon qui entreprend un saut dans l’inconnu dans un monde hostile. On n’en dira pas plus pour ne pas gâcher la surprise, sinon qu’Inside prend la forme d’un jeu de plateforme nourri par des puzzles. Seul hic ? C’est court. Mais intense.

Alien : Isolation – 9,24 €

Rares sont les jeux sous licence à être suffisamment réussis pour marquer les esprits. Surtout quand la licence en question se nomme Alien. En quelque sorte, Alien : Isolation est l’exception qui confirme la règle. Plutôt que de céder à l’affrontement bête et méchant face à une horde d’extraterrestres meurtriers, il se résume en une traque dans laquelle nous sommes la proie. Sans réel moyen de défense autre qu’un radar pour nous guider et échapper aux griffes de l’Alien. Perdu dans l’espace.

Outlast II – 6,99 €

Vous trouverez difficilement plus flippant qu’Outlast II, quoique son prédécesseur allait sans doute un peu plus loin dans le malaise. Là encore, on parle d’un jeu où la meilleure défense est la fuite. Soit un argument imparable pour être traumatisé à vie. Au point que les développeurs ont lancé un Kickstarter en vue de commercialiser une couche pour gamer.

Soma – 5,59 €

Développé par Frictional Games, à qui l’on doit Amnesia : The Dark Descent (qui aurait pu être dans la sélection), SOMA se déroule dans un site sous-marin coupé du monde. L’unité de lieu parle pour lui : il n’y a rien de mieux qu’un huis clos pour vivre quelques sueurs froides. « Le danger est partout : humains corrompus, créatures monstrueuses, robots fous et même une IA impénétrable et omniprésente. » Voilà le topo. Le reste appartient à votre courage.

Crédit photo de la une : Valve Signaler une erreur dans le texte