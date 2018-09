Une fausse image promotionnelle circule en ligne depuis plusieurs semaines. Mais Netflix nous a confirmé que la partie 3 de la Casa de Papel ne sera pas diffusée avant 2019.

L’image circule depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux : on y voit le logo de la série la Casa de Papel, une main en gros plan qui fait voler une pièce de monnaie, et une date : la partie 3 de la série espagnole serait de retour le 29 septembre 2018. Pourtant, tout est faux.

Contacté par Numerama, Netflix a confirmé qu’il n’y avait aucune date de sortie annoncée pour ce troisième volet. En avril dernier, la plateforme parlait d’une date en 2019.

Cette affiche mensongère, dont le texte est écrit en portugais, circule pourtant en ligne depuis l’été 2018, et a été reprise par quelques médias européens, et surtout beaucoup d’internautes naïfs.

Buenas noticias para los seguidores de la casa de papel, El 29 de septiembre del 2018 será el lanzamiento de la tercera temporada. #ArtunduagaNoticias @ARTUNDUAGA_ pic.twitter.com/oOCiiCvm91 — Huila Stéreo (@HuilaStereo) August 30, 2018

La fausse affiche est devenue virale

S’il est difficile de retrouver l’origine de cette image, on peut observer le degré de viralité avec laquelle elle a été propagée. Un animateur belge suivi par 300 000 personnes a par exemple partagé l’affiche le 11 septembre dernier, générant 915 commentaires et 1 700 partages. Trois mois plus tôt, la page Samy et Chloé de Fun Radio publiait aussi cette fausse affiche, obtenant des centaines de réactions.

Mais c’est surtout la page Facebook Les Meilleures Scènes de Série qui a contribué à accélérer la propagation de cette fausse information sur le web francophone. Le 19 juin 2018, elle poste l’image en question avec comme simple légende : « 3ème Saison de la #CasaDePapel le 29 Septembre 2018 ». Puis la photo est devenue virale : elle a été partagée plus de 100 000 fois, comptabilise 137 000 commentaires et 107 000 réactions. Chaque minute, des dizaines de personnes commentent ou taggent leurs amis… Alors que l’information est fausse.

Contactés sur Facebook récemment, les administrateurs de la page ne sont pas encore revenus vers nous avec une explication.

Le tournage de la partie 3 va débuter

La Casa de Papel est une série espagnole dont Netflix a racheté les droits de diffusion et l’a popularisée mondialement en décembre 2017. Quelques mois plus tard, la plateforme de SVOD a annoncé avoir racheté les droits de la série pour en produire un troisième volet exclusif. « Une grande partie du casting sera de la partie », avait annoncé Erik Barmack, vice-président des contenus originaux à l’international de Netflix.

Le tournage de cette troisième partie est censé débuter à l’automne 2018 : il est donc impossible qu’un nouveau volet soit diffusé cette année. La deuxième partie de la Casa de Papel avait été dévoilée en avril dernier sur Netflix, et avait connu un succès retentissant, tant médiatique qu’en terme d’audiences. Le géant de la SVOD a affirmé qu’il était devenu en quelque mois le titre non-anglophone le plus visionné sur sa plateforme.