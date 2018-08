Sony a vendu plus de 500 millions de consoles. Un cap immense, fêté par une console collector qui ne demande qu'à être admirée.

Acteur majeur du marché des consoles, Sony transforme tout en or avec sa marque PlayStation. Ainsi, tout récemment, il a annoncé avoir écoulé plus de 500 millions de consoles depuis le lancement de la toute première PlayStation, en 1994 (au Japon). Un chiffre colossal, que le constructeur a voulu fêter dignement avec une PlayStation 4 Pro collector limitée à 50 000 exemplaires dans le monde (bon courage pour en trouver une).

À la rédaction de Numerama, nous ne sommes pas particulièrement fans ni des consoles collector ni du design de la PlayStation 4 Pro. Pourtant, ce modèle si particulier avec sa robe bleue translucide et ses touches de cuivre a su nous taper dans l’œil à la seconde où elle est entrée dans notre champ de vision. Cette PS4 est tellement belle qu’on a voulu la montrer sous toutes les coutures. Admirez.

6 consoles, 500 millions

Sony aime sortir le champagne et immortaliser ses jalons avec des produits conçus pour durer à jamais. Ainsi, pour les 20 ans de la marque PlayStation, le constructeur nippon avait déjà rhabillé la PlayStation 4 — dans sa première version — avec les couleurs de la toute première console de son histoire. Mais avec cette PS4 Pro, Sony va un petit peu plus loin : il n’est pas question ici de jouer sur la fibre nostalgique, simplement de se réjouir d’un évènement commercial qui fera date.

Effectivement, vendre 500 millions de console en un peu plus de vingt ans n’est pas donné à tout le monde. À titre de comparaison, Nintendo a franchi la barre des 700 millions — mais avec deux fois plus de consoles et sur une période beaucoup plus étendue. À ce jeu de la concurrence, on ne fera pas injure à Microsoft, le géant américain ne souhaitant plus communiquer sur ses chiffres hardware depuis plusieurs années.

Au-delà de la performance, c’est surtout la régularité qui impressionne chez Sony. De la PlayStation à la PlayStation 4, en passant par la PSP, Sony a toujours écoulé au moins 80 millions de ses produits. Seul l’échec de la PSVita apparaît comme une anomalie dans son catalogue hardware, sachant que le géant arrive en parallèle à mettre des casques VR sur la tête des joueurs (3 millions de PlayStation VR vendus dans le monde, sans communication poussée ni jeu incroyable). En prime, la PlayStation 2 détient toujours le record du plus grand parc installé de l’histoire avec plus de 157 millions d’exemplaires (selon VGChartz). Cela valait bien une jolie PS4 Pro.