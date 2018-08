Diablo 3 sortira sur Nintendo Switch avant la fin de l'année. Ce sera le premier jeu Blizzard sur console Nintendo en quinze ans.

Mise à jour : c’est officiel.

C’est devenu une habitude chez Nintendo. Après la sortie de Paladins, fuitée en juin 2018, c’est au tour du célèbre jeu de rôle Diablo de voir sa sortie fuitée. Ce 15 août 2018, soit un jour avant la fin du supposé embargo, Forbes aurait publié un article — depuis supprimé — confirmant sa sortie.

L’article n’a pas échappé à la vigilance des utilisateurs de Reddit qui ont très vite relayé l’information. Kotaku a confirmé cette fuite ; le jeu sortirait avant la fin de l’année 2018 avec du contenu exclusif.

Le premier jeu Blizzard sur Nintendo Switch

La rumeur a commencé en en février 2018 après un tweet du compte officiel Blizzard. Dans celui-ci, on peut voir quelqu’un allumer et éteindre une veilleuse à l’effigie de Diablo (jeu de mot avec « switch » qui signifie interrupteur en anglais). Aucun jeu Blizzard n’a été édité sur Nintendo Switch jusqu’à maintenant malgré les nombreuses demandes de fan. Comme le relève Polygon, la Game Boy Advance est la dernière console Nintendo à avoir connu des jeux Blizzard, soit plus d’une dizaine d’années auparavant. On comprend donc l’excitation des fans.

La version Switch de Diablo, nommée Eternal Collection, inclura les extensions Reaper of Souls et Rise of the Necromancer. D’après le leak, il sera possible de jouer jusqu’à quatre personnes en local sur une seule console ou plusieurs, mais également de jouer en ligne sous réserve d’être abonné au Nintendo Swtich Online dont la sortie est prévue en septembre 2018.

Quant au contenu exclusif, ce seront des produits cosmétiques en lien avec la licence phare de Nintendo : The Legend of Zelda. On retrouvera donc une armure Ganondorf, un portrait Tri-Force, un familier Cocotte (badass) et des ailes Echoes of the Mask. Forbes avait d’ailleurs affiché un visuel exclusif de l’armure Ganondorf.

Le tout sera proposé à 59,99 $ ce qui risque de refroidir plus d’un joueur lorsqu’on sait que le titre est sorti en 2012. On attend la même chose avec Overwatch et World of Warcraft, maintenant.