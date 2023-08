Diablo 3 s’apprête à vivre sa dernière saison, 11 ans après son lancement. Pour l’occasion, Blizzard Entertainment réserve une ultime surprise aux fans : un mode 100 % solo.

Alors que Blizzard Entertainment a concentré l’essentiel de son attention sur Diablo IV, Diablo III n’a pas encore été totalement oublié. Le hack’n’slash sorti en 2012 va bientôt vivre son ultime saison, et les développeurs ont quelques surprises en réserve pour honorer leur jeu culte. Dans un communiqué publié le 11 août 2023, on découvre l’existence d’un mode 100 % solo, baptisé « Solo Self Found ». Il est disponible en test depuis le 16 août, sur les serveurs dédiés à cet effet.

« Nous avons décidé d’intégrer Solo Self Found à Diablo III alors que les joueurs réclament un vrai mode solo depuis plusieurs années », justifie Blizzard Entertainment. Les fans se demanderont sans doute pourquoi l’entreprise a attendu aussi longtemps, jusqu’à la fin du cycle de vie du jeu, pour le proposer. Elle a aujourd’hui besoin d’un maximum de retours avant de le rendre accessible à tout le monde.

Diablo 3. // Source : Blizzard Entertainment

C’est quoi, un mode solo dans Diablo III ?

Techniquement, Diablo III peut déjà être joué en solo. Mais, il est quand même pensé pour être apprécié à plusieurs, par exemple, en créant des groupes pour partir à l’aventure et répondre aux différents défis qui se présentent. L’idée derrière Solo Self Found est de couper toutes les opportunités de se réunir et de ne plus profiter de tous les avantages qui en découlent. « Sans l’expérience bonus obtenue en groupe et les autres joueurs pour vous protéger face aux légions de démons, ce mode va vous tenter », estime Blizzard Entertainment. À en croire la description, Solo Self Found ressemble à un ultime frisson avant de passer à autre chose, une fois la 29e et dernière saison terminée.

Ce mode exclusivement solo aura ses propres classements pour honorer celles et ceux qui oseront se lancer dans cette aventure, uniquement livrés à eux-mêmes. Il se destine a priori aux fans les plus expérimentés, lesquels seront capables de s’en sortir sans jamais être en mesure de demander de l’aide. Les plus téméraires pourront vivre la campagne ainsi que le mode aventure dans ces conditions, avec des paramètres de partie privée. Bien évidemment, il sera impossible de se lancer dans la création d’un personnage solitaire si on se trouve dans un groupe. Les échanges ne seront pas autorisés non plus.

Attention, l’arrivée d’un mode 100 % pensé pour le solo dans Diablo III ne signifie pas qu’on pourra y jouer hors-ligne sur PC (comme c’est le cas pour Diablo IV). Mais, les fans pourront quand même se dire qu’ils ont été un peu entendus.

