Niantic a envie de donner envie aux joueurs de se remettre à Pokémon Go. Comment ? Avec des combats PvP.

Après les échanges, place aux combats ? Deux ans après le lancement de Pokémon Go, Niantic entend redonner à un petit coup de fouet à son application mobile ayant connu un succès immense lors de son premier été. Pour y parvenir, le studio s’attache à intégrer des fonctionnalités promises depuis des lustres et particulièrement attendues par les joueurs.

Ainsi, après avoir intégré la possibilité d’échanger des créatures, Niantic devrait prochainement offrir l’opportunité aux joueurs de s’affronter. C’est une composante essentielle de la franchise Pokémon et, dans une interview accordée au média polonais Gram le 4 août 2018, Anne Beuttenmüller a confié que les hostilités seront lancées d’ici la fin d’année.

Le PvP arrive

Si l’intéressée a davantage insisté sur Ingress Prime, successeur du jeu en réalité augmentée sorti avant Pokémon Go (et partageant le même socle technologique), elle a quand même indiqué, « Aujourd’hui, nous travaillons sur le mode PvP, qui sera disponible bientôt. En parallèle, nous travaillons toujours sur l’amélioration des fonctionnalités ajoutées il y a peu — celle avec les amis, et la possibilité d’échanger ses Pokémon. »

Aujourd’hui, Pokémon Go intègre des simples arènes dans lesquels on peut laisser ses Pokémon afin que d’autres joueurs les combattent — ce qui n’a strictement rien à voir avec du vrai PvP. Pour le moment, on ne sait pas comment les futurs rixes vont se dérouler. On imagine que les participants devront être proches, géographiquement, pour lancer un affrontement, entre autres règles que Niantic devra définir dans les mois à venir. Dans tous les cas, le PvP pourrait bel et bien être le bon argument pour donner envie aux gens de se replonger dans Pokémon Go.

