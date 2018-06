Epic Games n'est pas du genre à plaisanter avec les fuites. Pour preuve, il a lancé un procès contre un ex-testeur à l'origine d'un leak sur le mystérieux météore.

Il y a quelques semaines, Epic Games a astucieusement orchestré une intrigue pointant vers une mise à jour majeure de Fortnite. Une météorite allait alors s’écraser sur la carte, modifiant quelque peu son visage. Si l’initiative du studio est louable, il semblerait qu’elle ait été quelque peu inhibée par une fuite, lancée par un ex-employé.

Et la situation a tellement agacé Epic Games qu’une action en justice a été lancée contre le coupable. Prénommé Thomas Hannah, il aurait brisé une clause de confidentialité tandis qu’il officiait au département assurance qualité.

Epic Games ne plaisante pas avec les fuites

Avec son poste démarré le 4 décembre 2017, Thomas Hannah avait accès en avance à des versions de Fortnite et, par extension, à des informations secrètes. Lors de sa signature, il avait paraphé un NDA l’empêchant contractuellement de partager ces détails. Il l’aurait fait quand même en les soufflant à l’oreille d’Adam DiMarco, lequel s’est empressé de les rendre publics via Reddit. Une fuite « ayant mis fin au suspense et gâchant des surprises planifiées depuis des mois par Epic en vue de la saison 4. » Pour la firme américaine, l’impact « fut immédiat et ravageur. »

Thomas Hannah a formulé une réponse, assumant qu’il a travaillé sur Fortnite et non Fortnite Battle Royale et qu’il a effectivement signé un NDA. En revanche, s’il indique avoir discuté avec Adam DiMarco, il nie avoir ouvertement divulgué la cible du météore. Adam DiMarco l’aurait donc deviné de lui-même après un échange durant lequel Thomas Hannah a fait comprendre que Tilted Towers — lieu qui a fait beaucoup parler pendant le teasing — n’était pas visé. A priori, il a quand même dû lâcher des informations sensibles. Pour cela, Epic Games réclame des compensations financières, bien qu’elles ne « pallieront jamais le préjudice subi. » On imagine que, vu le succès et la popularité, Fortnite essuiera d’autres leaks à l’avenir.